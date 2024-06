Krystallpalassets idéhistorie

Krystallpalasset: Historien om en beboelig metafor

BYROM / ‘Drivhuset’ en grunnleggende metafor for kontroll av omgivelsene, det som har gitt mennesket beskyttelse opp gjennom historien. Et avgjørende spørsmål i dag er om det økologiske drivhuset lar seg forene med det kapitalistiske, «det ekskluderende og endeløst vekstorienterte drivhuset».

Utgangspunktet for Erik Høyer Leivestads nye bok er Crystal Palace, bygningen som huset verdensutstillingen i London i 1851. Begivenheten ble feiret i et utall aviser, tidsskrifter og pamfletter. Den Norske Rigstidende (18.06. 1851) gjenga franskmannen Michel Chevaliers rapport: Utstillingen var et uttrykk for den vestlige «Menneskeraces Sædelige Overlegenhed», «som er Kilden til og Retfærdiggjørelsen for den Overmagt, som den har erhvervet paa Jorden og som den hver Dag mere befæster». Chevalier var senere ansvarlig for å arrangere verdensutstillingen i Paris.

Byrommene i metropolene har i stigende grad blitt utstillings- og salgslokaler.

#Krystallpalasset ble bygget av nesten 300 000 glassplater som var montert sammen av et rammeverk i støpejern. Det ble satt opp på under et halvt år . . .