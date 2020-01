Kriser er god butikk

AFRIKA: Svært mange konsulenter og oppdragsforskere har tjent gode penger på krisene i beltet som strekker seg over Afrika. Sahel er blitt viktig ikke bare for Norge, men også for EU og USA.

Forfatter: Baz Lecocq ,Amy Niang Lit Verlag , Tyskland

Sahel har i løpet av det siste tiåret gått fra å være et ikke-sted – Donald Duck reiste alltid til Timbuktu i den maliske delen av Sahel når han hadde tabbet seg ut i Andeby – til å bli et sted alle regjerninger må mene noe om. Etter at Norge bombet Libya i 2011 og Statoil-ansatte nordmenn ble drept i In Amenas i Algerie i 2013, har også det offentlige Norge begynt å interessere seg for landene på den sørlige grensen til Sahara.

I 2016 bestemte Norge seg for å åpne en ambassade i Bamako i Mali. I februar året etter var Norge vertskap for en stor internasjonal giverlandskonferanse som samlet inn penger til fred og utvikling i Sahel. Da ambassaden åpnet i januar 2018, var det den første norske ambassaden i Sahel noensinne. I september samme år lanserte Utenriksdepartementet en egen strategi for Sahel, og like etterpå fikk departementet en egen stilling viet regionen.

Vi øker også vår militære og sivile bistand til Sahel-landene: Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad. Det er om lag 60 norske soldater i FN-styrken MINUSMA som skal forsøke å bevare fred i Mali. Norge bidrar med 500 millioner årlig til G5 Sahel, et militært terrorbekjempelsestiltak drevet av regionens fem land.

Sterkere statlige institusjoner og «status quo» er ikke et mål for folk flest i Sahel.

Men også på det langsiktige sivile planet økes den norske potten: Norges bistand til Mali har økt hvert år fra 74 millioner kroner i 2011 til 250 millioner i 2018. I Niger økte tilsvarende norske midler i samme periode fra 10 til 700 millioner.

Sahel er blitt viktig ikke bare for Norge, men også for EU og USA. Den amerikanske militære kommandoenheten AFRICOM utfører etterretning og trener Sahel-

landenes militære avdelinger. EU er hovedsponsoren bak FN-styrken MINUSMA. Frankrike er ofte pådriveren for at EU skal øke både militær tilstedeværelse og sivil bistand til Sahel – alle Sahel-landene har tidligere vært franske kolonier.