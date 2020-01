Kriminelle nettverk utrydder ville arter

ULOVLIG FANGST: Dokumentar som omfatter den kinesiske mafiaens handel med svømmeblærer fra fisk, meksikanske fiskere som presses til kriminell virksomhet, fryktløse aktivister, vettskremte politimenn og de siste individene av en sjelden hval.





På en forhåndsvisning av Sea of Shadows på Soho House i West Hollywood, møter vi mannskap fra skipet «Sea Shepherd» sammen med andre karakterer fra dokumentaren, blant dem etterforskerne Andrea Crosta og tidligere CIA- og FBI-offiser Mark Davis. De kjemper alle mot ulovlig fangst. Organisasjonen til Crosta og Davis, Earth League International (tidligere Elephant Action League), har tidligere samarbeidet med regissør Richard Ladkani i den Oscar-nominerte filmen The Ivory Game (2016).

Crostas mål er å jakte på og bryte opp de internasjonale kriminelle nettverkene som driver ulovlig handel med ville dyr – den fjerde største formen for illegal handel i dag. «Vi har konsentrert oss om krypskyttere og ulovlige fangstmenn på den ene siden og kjøperne på den andre siden altfor lenge», forteller han i introduksjonen. «Menneskene bak disse illegale nettverkene bryr seg ikke om noen av delene: De bryr seg ikke om konfiskeringer, arrestasjoner eller ineffektive bevisstgjøringskampanjer. Forretningene deres går så det suser, og ingen prøver å få fatt på dem.»

Den første scenen i Sea of Shadows foregår om natten, til sjøs, i en vill båtjakt der bevæpnede tjuvfiskere, klare til angrep, prøver å riste av seg miljøvernerne. Senere ser vi fiskerne skyte på dronen til aktivistene, og vi mister bildet – og blir, som dem, overlatt til nattemørket og en svart skjerm.

Sea of Shadows
Regissør Richard Ladkani
USA

Etterforskerne er blitt vant med å motta trusler. «Noen må ta på seg denne jobben», insisterer Crosta. Det er en krig, og det betyr at du trenger etterretning og etterforskning, som er en delikat sak. Han forklarer: «Ansatte i internasjonale frivillige organisasjonene er redde for å gjøre dette arbeidet, for hvis de begynner å grave i korrupsjon og kriminelle aktiviteter i landet de arbeider i, blir de kastet ut. Du må gå høyere opp og samarbeide med myndighetene, noe vi også gjør så snart vi finner bevis. De fleste av dem jeg snakker med på lokalt nivå, er enten korrupte, redde – eller begge deler.»

Filmen rommer også et menneskelig drama og tøffe dilemmaer blant aktivistene. Da antallet vaquita-hval går ned til noen og tjue, planlegger marinbiologer en redningsoperasjon, ledet av veterinær dr. Cynthia Smith. Med lettelse og stor jubel klarer de å fange et par av de små hvalene og tar dem med til den flytende redningsstasjonen, der de håper å holde vaquitaene i sikkerhet for fiskegarnene. Men da de ankommer får den ene vaquitaen panikk, og før de får sluppet den ut i åpent hav igjen, stivner den til og dør av et hjerteinfarkt. «Det var et hjerteskjærende øyeblikk da vi mistet hvalen, og jeg var på ingen måte klar for å bli filmet», forteller Cynthia Smith meg etter en visning av filmen, «men regissøren, Richard, filmet på en respektfull måte og viste at dette nederlaget var et avgjørende øyeblikk som gjorde at vi forsto noe viktig: at det ikke finnes noen plan B. De siste hvalene må reddes ute på åpent hav – ellers dør de.»

Krigsskip

«Fem timer sør for Los Angeles presser kriminelle organisasjoner en hval til total utryddelse. Vi må redde disse dyrene – for ikke å miste håpet fullstendig», sier Crosta i begynnelsen av filmen. Før den offisielle premieren, med amerikanske politikere og tjenestemenn til stede, ser Crosta et visst håp: Etter at filmen vant en pris ved Sundance-festivalen, kunne ikke meksikanske myndigheter fortsette å late som vaquitaen allerede var utryddet. Meksikanske myndigheter har nå satt i gang et prosjekt der krigsskip samarbeider med kystvakten. Noe som er bra, men langt fra nok til å berolige oss: Vi har fått et glimt av det mørke, kriminelle kaoset der dyrebare dyrearter forsvinner for alltid.

