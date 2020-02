PORTRETTFILM: bKrigsreporter Robert Fisk har mot til å overvåke og utfordre. Han er kjent for å rapportere fra frontlinjene i strid med politikernes og maktpersonenes offisielle linje.

This Is Not a Movie – Robert Fisk And The Politics of Truth Yung Chang (Canada, Tyskland)

– Jeg begynner å lure på hvorfor jeg begynte med journalistikk, sier Robert Fisk i et arkivopptak fra 1980 i starten på This Is Not a Movie mens han løper mot bilen og sikkerheten etter et granatangrep i Abadan nær grensen mellom Iran og Irak. Uttalelsen er litt spøkefull, men svært passende i filmen.

This Is Not a Movie er et portrett av Fisk og hans karriere – regissør Chang byr på en tankevekkende film om hvilke begrensninger og hvilken nytteverdi som finnes i krigsreportasjen i tillegg til å hylle den høyprofilerte undersøkende journalisten og krigsreporteren.

Det er rikelig med opptak som er like fengslende som åpningsscenen, men i stedet for å dynge filmen ned med Fisks mange og ufattelige opplevelser fra Midtøsten, trekker filmen på fornuftig vis tematiske tråder om krigens betydning – eller rettere sagt meningsløshet – og vår trang til å fortelle krigshistorier.

«Hvis du ikke oppsøker et sted og med egne øyne bevitner det som skjer,

kan du ikke komme tett på sannheten.» Robert Fisk

Samtalene med Fisk i hans leilighet i Beirut er like innsiktsfulle for kjernen i hans arbeid som klippene vi får se fra frontlinjene. Vi ser ham også på jobb i mørke bakgater med notatblokken i hånden på vei bort fra «fiksere» som hjelper ham, han prater med lokalbefolkningen og er et kroneksempel på en reporter av den gamle skolen som gjør jobben på den vanskelige måten: «Hvis du ikke oppsøker et sted og med egne øyne bevitner det som skjer, kan du ikke komme tett på sannheten», sier Fisk i filmen.

Nå som lite journalistisk arbeid faktasjekkes på internett, er slik god, «gammeldags» journalistikk viktigere enn noen gang. Samtidig er denne typen journalistikk lite respektert av mediebaroner som kun er opptatt av profitt.