Krigen som nå bare vil fortsette

UKRAINA / Det er oppspinn at Russland har sagt at man ønsket å erobre Ukraina – for russerne handlet det om å sikre et nøytralt Ukraina. Russlands minstekrav er nå at Krim pluss de fire fylkene – Donetsk, Lugansk, Kherson og Zaporizzja – som Russland i hovedsak kontrollerer, gis dem, og at «Rest-Ukraina» forblir nøytralt.

Den 6. mars i år besluttet den norske regjeringen å øke støtten til Ukraina til 85 milliarder kroner. Alle partier i Stortinget var enige i beslutningen. Regjeringen hadde først foreslått 35 milliarder, men etter sterkt press fra opposisjonen høynet man beløpet til 85 milliarder.

«Det er en støtte til Ukrainas frihetskamp, og det gjør Norge tryggere. Når USA sier at de ikke vil bidra like mye som før, må Europa gjøre mer», sa Jens Stoltenberg. «Det handler om luftvern, det handler om artilleri, det handler om støtte til Ukrainas egen industri», sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Tanken er at jo mer støtte Norge og andre vestlige land gir Ukraina, desto sterkere vil de ukrainske styrkene stå i krigen mot Russland, og desto bedre fredsavtale vil Ukraina kunne få til i forhandlingene . . .

