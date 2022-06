Krigen om vår virkelighetsforståelse

RUSSLAND/UKRAINA : Journalist Anna Politkovskaja advarte oss mot å leke med ilden. Nå kan vi stille oss spørsmålet: Er vi inne i tredje verdenskrig – eller i den andre kalde krigen? I sin studie av «ikke en tomme østover»-uttalelser etter murens fall viser historieprofessor Mary E. Sarotte hvordan Ukraina og Europa havnet i krig på ny.

Åtte dager før den russiske stjernejournalisten Anna Politkovskaja (1958–2006) ble skutt og drept i trappeoppgangen utenfor leiligheten sin i Moskva, hadde hun sin siste tekst på trykk her i NY TID. Tittelen på spalten hennes var «Russlands nye middelalder». Og hun avsluttet den eksklusive NY TID-teksten slik, der hun beskrev den nye totalitære stat under oppbygging av Vladimir Putin: «‘Freden’ de prøvde å opprette i Tsjetsjenia i løpet av de siste to årene, har spredt seg utover Tsjetsjenias grenser.»

Dette ble hennes siste trykte ord. En drøy uke senere, på . . .