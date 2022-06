Krigen – og folk flest

I dette nummeret publiserer jeg som NY TIDs redaktør et utvalg artikler som nok reflekterer andre meninger enn dem folk flest har om krigen i Ukraina. La meg komme tilbake til «folk flest» etter hvert. La meg komme tilbake til «folk flest» etter hvert.

Min skepsis til den gjengse holdning bunner gjerne i at NATO-medlemskapet som Jens Stoltenberg (se side 9) fremmet for Ukrainas del, neppe egentlig lot seg realisere. Alle medlemsland måtte ha stemt for, noe som er lite trolig da avspenning overfor Russland for noen er viktigere enn å gi Ukraina medlemskap. Så hva var den egentlige grunnen til invasjonen og krigen som nå herjer? Er virkelig de russiskspråklige områdene i Donbas og Krim så avgjørende for Ukraina og verden at vi alle vil risikere en tredje verdenskrig? Er ikke dette heller en stedfortrederkrig mellom USA og Russland – slik USA har uttalt at Russland skal svekkes som stat? Men la det være sagt en gang for alle: NY TID støtter overhodet verken Putins invasjon i Ukraina, bruken av militærmakt som «løsning» eller utøvelsen av diktatorisk og oligark-økonomisk makt som Russlands totalitære ledelse representerer.

Jeg publiserer her – sannsynligvis til manges irritasjon – Ola Tunanders artikkel, som tar opp hvordan NATO/USA trigget invasjonen, og hans essay om de farlige USA-støttede biologiske laboratoriene i Ukraina. Dessuten Marielle Leraand som kritiserer Volodymyr Zelenskyj som en hollywoodsk . . .