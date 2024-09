Krigen i Ukraina var en gudegave for NATO

Natopolitanism: The Atlantic Alliance since the Cold War Redigert

NATO / I stedet for å vise storsinn overfor en motstander som ikke lenger ønsket å være en fiende, fortsatte USA med å ekskludere Russland og avviste enhver idé om en felleseuropeisk sik-kerhetsarkitektur.

Natopolitanism: The Atlantic Alliance since the Cold War er en samling essay av forfattere som spenner fra historikeren John Lewis Gaddis og John Mearsheimer, som forsker på internasjonale relasjoner, til den franske filosofen Régis Debray. Boken er redigert av den amerikanske historikeren Grey Anderson. Han ønsker å være ekstremt tydelig helt fra begynnelsen: «Military alliances, by definition, are an agreement on the use of force against a rival. But this is not their only, or even primary, role. […] They may also serve as pacta de contrahendo, through which a strong power controls weaker allies, potential adversaries seek conciliation, or contracting parties pledge mutual restraint. Since its inception in 1949, NATO has assumed all of these functions.» Kort sagt, i en militærallianse vil det alltid være noen som er «more equal than the others».

Sovjetunionen

Sovjetunionen var langt unna Vesten, og en sovjetisk invasjon av Vest-Europa forble derfor et nokså fjernt perspektiv gjennom hele den . . .