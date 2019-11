Krig og håp på Filippinene

INTERVJU: Ny Tid møtte den filippinske kunstneren Kiri Dalena under den internasjonale kortfilmfestivalen i Oberhausen.





Wieczorek er kritiker bosatt i Paris. Email:

Publisert: 05.11.2019 Email: dieter@gmail.com Publisert: 05.11.2019

12 / 100 SEO Score

Det nye profil-programmet til International Short Film Festival Oberhausen 2019 i Tyskland bød på en fornøyelig tilbakevending til filmer med politiske budskap, en vesentlig del av festivalens identitet i tidligere år. Den filippinske billedkunstneren, filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Kiri Dalena ble viet særlig oppmerksomhet. Ny Tid intervjuet den anerkjente kunstneren.

– Har du vurdert å flytte fra landet ditt?

– Privatøkonomien min er ikke så dårlig at jeg er tvunget til å reise ut på jakt etter inntekt, slik millioner av andre filippinere må. Jeg er heller ikke i en situasjon hvor jeg må leve med alvorlige trusler og angrep på mitt liv og rykte, slik opposisjonelle politikere og profilerte aktivister gjør. Når jeg besøker andre land og ser velfungerende rettssamfunn hvor alle innbyggerne har like muligheter til å skape seg et godt og meningsfullt liv, blir jeg trist på grunn av tilstanden i mitt eget land. Men jeg blir også inspirert, siden jeg ser at det er mulig å leve og gjøre ting på en annen måte. Så mens det fremdeles er bortenfor min forestillingsevne å se hvordan vi kan snu dagens situasjon, hvor rett er blitt vrangt og vrangt er blitt rett, forteller jeg meg selv at det må være en grunn til at jeg ble født der jeg ble født og ikke noen andre steder.

– Hvem er det på Filippinene som blir utsatt for forfølgelse og angrep?

– Menneskerettighetsforkjempere, journalister, advokater og dommere. Mennesker som anklager og tar rettslige skritt mot myndighetene, og mer spesifikt, mot dem som misbruker makten sin, eller enda mer spesifikt, mot dem som systematisk og gjentatte ganger begår overgrep fordi de har makt. Mennesker som tar til motmæle mot utraderingen av de demokratiske prosessene og institusjonene i landet vårt. Mennesker som velger å støtte dem som blir bakvasket og demonisert i samfunnet vårt, gruppene som er mest sårbare og lettest kan utnyttes og utryddes.

– Hva kan gjøres?

– Når det gjelder «krigen mot narkotika», må vi sørge for å få en faktabasert samtale og utdanningskampanje i lokalsamfunnene, på grasrota. Folk bør ikke forbli tause og vende ryggen til bare fordi det ikke direkte angår dem selv eller deres familie. De som aksepterer myndighetenes «krig mot narkotika»-narrativ, må få utfyllende informasjon, slik at de innser at drap og henrettelser aldri vil løse narkotikaproblemet. Jeg tror stadig ikke på at narkotikaen og avhengigheten av den er roten til fattigdom og kriminalitet i lokalsamfunnene, men vi må undersøke hvorfor folk begynner å misbruke narkotika, særlig metamfetamin; vi må forstå hvorfor problemet har oppstått. Narkotikamisbrukere skal ikke bli fratatt grunnleggende menneskerettigheter, og narkotikamisbruk bør behandles som et helseproblem, ikke kriminaliseres. Vi kunstnere bør ikke forsvinne inn i boblen vår når vi tar for oss dette temaet og mulige løsninger. Vi må samarbeide med akademikere, forskere, leger, jurister, sivilsamfunnet, og vi må også se til andre samfunn som har stått overfor liknende problemer. Vi må lete internasjonalt etter de beste og mest medmenneskelige tiltakene og alternative løsningene, se om vi kan lære noe, og så anvende det i vårt eget land.

–Hvorfor har president Duterte blitt så populær?

– Slik jeg ser det, seilte Duterte, som tidligere var borgermester i Davao, inn i nasjonalpolitikken fordi han var på rett sted til rett tid. De vanskelige levekårene folk flest strever med, har aldri blitt håndtert eller tatt på alvor av myndighetene. Duterte lanserte seg selv som en annerledes type enn de tidligere presidentene, som alle kom fra mektige familier og var landeiere og oligarker: Han distanserte seg fra herskerklassen og framstilte seg som et reelt alternativ. Han gikk til valg på å at han skulle få en slutt på kriminaliteten, og skapte et narrativ om at det var narkotikamisbruket som var roten til alt ondt og som måtte utryddes for enhver pris om vi skulle få til en samfunnsendring – også om dette innebar å drepe millioner underveis. Jeg tror filippinerne var desperate etter noe og noen å tro på, og denne noen ble Duterte. Men dessverre, for dem som ennå ikke har skjønt det, så tilbyr ikke han en vei til faktisk forandring.

– Hva kan det internasjonale samfunnet gjøre?

– Dutertes regjering avviser konsekvent og systematisk det som bør være umistelige og grunnleggende rettigheter; de er i ferd med å utvikle et diktatur. Dagens myndigheter bør fordømmes av andre lands myndigheter og internasjonale organisasjoner som er bekymret ikke bare for filippinerne, men for menneskeheten som helhet. Og når det gjelder «krigen mot narkotika», bør regjeringen presses til å basere seg på bevis, forskning og medmenneskelige strategier i sin tilnærming til narkotikamisbruk og avhengighetsproblemer. En «krig mot narkotika» vil aldri lykkes.

Når jeg besøker andre land og ser velfungerende rettssamfunn, blir jeg trist på grunn av tilstanden i mitt eget land.

Menneskerettighetsforkjempere, journalister, advokater, religiøse ledere og samfunnsledere er uvurderlige i arbeidet med å bygge samfunnet vårt, de er under sterkt press og må forsvares. Og ikke minst må familiene og barna til de drepte og fengslede bli ivaretatt og beskyttet. Flere organisasjoner, inkludert kirkesamfunn, har bidratt på dette området, men det er fremdeles ikke nok i og med at ofrene er overveldende mange. Jeg frykter for framtiden vår, men ser at vi filippinere – og verdenssamfunnet – nå har en mulighet til å samle oss igjen og i felleskap rette opp uretten.

– Hva betyr håp for deg?

– Håp er valget om å forbli urokkelige i vårt forsvar av det fedrene, mødrene og forfedrene våre kjempet for slik at vi skulle få en bedre framtid. Det er å vite hva det betyr å være menneskelig og medmenneskelig, selv om du er del av en sårbar minoritet.

Les også: Skarpt blikk på Filippinene