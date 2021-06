ATOMVÅPENFORBUD: Utover å tiltre FNs atomvåpenforbud vil KrF at Norge skal innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.





Harang er styreleder i Norges Fredslag.

KrF har forankret sitt partiprogram i tradisjonelle kristendemokratiske verdier. Her står særlig nestekjærlighet og menneskeverd sentralt. KrF legger til grunn at solidaritet som bygger på nestekjærlighet, er grenseløs, og at enkeltmenneskets menneskeverd er ukrenkelig. Dette definerer også partiets tilnærming til våre fredspolitiske indikatorer:

KrF vil føre en verdibasert utenrikspolitikk som baserer seg på globale fellesinteresser, som fred og sikkerhet, menneskerettigheter, demokrati, utvikling og klima. Partiet vil at Norge skal innta en pådriverrolle for en internasjonal rettsorden. Norge skal også bidra mer til å forebygge konflikter, skape, bevare og gjenopprette fred og legge til rette for varig forsoning.

KrFs holdning til ikkevoldelig konflikthåndtering er gjennomgående i dette partiprogrammet.

. . .

