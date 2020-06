Kortfilmprogram om Y-blokka og arkitekturens utsatthet



ARKITEKTUR: To filmer om Y-blokka er i ly av den pågående rivningen blitt til både dokumentasjon over ideologiske svingninger og sørgesalmer over en tapt tid.

Et iøynefallende modernistisk bygg, skapt i etterkrigstiden med frapperende former støpt i betong. I filmen ser vi hvordan det brutalt rives ned. Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo? Nei, andre modernistiske bygg i Beograd, Berlin og Bulgaria i samme arkitektoniske stil som er like utsatt som Y-blokka. For mange mennesker verden over er bygg i brutalistisk stil «stygge» og uforståelige. Det er tankevekkende å se andre ikoniske verdensarvsbygg i samme fatale situasjon som Y-blokka.

Sårbare bygninger

Bygninger slites av vær, vind og bruk, men det som virkelig gjør dem sårbare, er at de knyttes så tett til nytteverdi, til menneskers behov. Dermed blir de også utsatt for svingninger i smak og av skiftende ideologiske vinder.

Cato Fossum, koordinator for Kortfilmfestivalen, treffer presist i sin innledning til den nye programseksjonen «Arkitektur i film»: I år er ikke bare festivalen digital, men også aktiv i samfunnsdebatten ved å kontekstualisere Y-blokkas skjebne. Det to timer lange programmet (i to deler) tar utgangspunkt i den pågående konflikten rundt Y-blokka, og innledes og avsluttes av to filmer som på hvert sitt vis tar for seg blokka; Hammersborg – Protecting the Bygone Future av Birgitte Sigmundstad og Bauta av Paul Tunge.

Trodde aldri blokka skulle rives

Paul Tunge beskriver hvordan han filmet inne i en tom etasje i høyblokka, at han lot kameraet tilte ned og gjorde et frempek mot den snøkledde Y-blokka langt der nede. Sammen med sin faste makker Egil Håskjold Larsen var han i gang med Bauta – del to i hans arkitektur-triologi.

«Jeg hadde aldri trodd at Y-blokka skulle rives, da hadde jeg insistert på å gå inn og filme interiørene.»

«Jeg hadde aldri trodd at Y-blokka skulle rives, da hadde jeg insistert på å gå inn og filme interiørene.» Tunge lar ordene henge litt i luften. Mobilsamtalen har tatt en fortrolig vending. Han forteller om hvordan han i hverdagen passet på å gå forbi Y-blokka og stadig finne nye detaljer i utsmykningen eller selve byggverket – det gjorde ham glad og oppstemt.

Han fanger så altfor godt den opplevelsen som best kan sammenlignes ved stadig å gå innom en kjent og kjær venn og den livskvaliteten disse små møtene og øyeblikkene bringer.

Nå vet vi begge at dagene er talte for Y.

Sørgesalmer over en tapt tid

Både Tunges og Sigmunstads filmer trekker deg inn i arkitekturen og opplevelsen av rommet, de og evner å gjengi den taktile tilstedeværelsen. Begge filmer gir lindring til det faktum at rivningstans ble nedstemt i Stortinget forrige uke – med 79 mot 8 stemmer.

Den uunngåelige dagen nærmer seg for at Pablo Picassos og Carl Nesjars integrerte gavlvegg-mural Fiskerne kappes av. Så følger fjerning av den innvendige muralen Måken og deretter riving av selve bygget. Et bygg som var konstruert for å stå i 2000 år, blir knust til grus.