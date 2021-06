Korte dokumentarer med globale perspektiver

I likhet med mange andre filmfestivaler måtte den norske Kortfilmfestivalen i fjor gjennomføres digitalt. Det samme gjelder årets utgave, men i tillegg skal festivalen arrangere fysiske visninger både i vertsbyen Grimstad og i kinoer og cinemateker ni andre steder i landet. Med andre ord har koronapandemien tvunget frem kreative løsninger hos festivalene, noe som faktisk også har gjort det enklere for publikum å oppsøke dem.

For to år siden sluttet Kortfilmfestivalen å vise lange dokumentarer, for heller å rendyrke sin profil som nettopp kortfilmfestival. Og siden festivalen har et eget konkurranseprogram bestående av både norske og internasjonale kortdokumentarer, er dokumentarsjangeren på ingen måte forsømt.

Kortfilm gir filmskapere stor grad av frihet, mens man i langfilmer gjerne er mer bundet av dramaturgiske konvensjoner. Innen det korte formatet kan det imidlertid lønne seg å etterstrebe en viss edel enkelhet. Dette gjelder kanskje særlig for korte dokumentarer, som med en klart definert innfallsvinkel og et avgrenset søkelys kan få sagt mye om temaet som omhandles.

. . .