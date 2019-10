Korrupsjonens brannofre

Venezias beste dokumentar?





Ansvarlig redaktør i Ny Tid Email:

Publisert: 01.10.2019 Email: truls@nytid.no Publisert: 01.10.2019

Tydelig om makt og korrupsjon er dokumentarfilmen Colectiv fra Romania av regissør Alexander Nanau. Utgangspunktet er bran nen under en konsert i klubben med samme navn i Bucuresti i 2015. 27 døde raskt i kaoset som fulgte – vi ser også opptak blantpublikum når brannen starter. Men hele 37 flere døde de neste ukene – grunnet elendige syke husforhold med aggressive infeksjoner som følge.

Myndigheter og næringsliv av sløres i dokumentaren som korrupte. Og framfor massemedia er det den lille sportsavisen Gazeta Sporturilor som avdekker det hele. Det ender faktisk med at regjeringen faller.

Journalist Catalin Tolontan og hans kolleger – som vi i Venezia ga hele 10 (!) minutters applaus etter filmvisningen – avdekket gradvis den ene etter den an dre som skodde seg på statens penger. Først ut var firmaet Hexi Parma, som forsynte de fleste av Romanias 350 sykehus med antiseptiske midler – rensevæske de i det skjulte hadde tynnet ut til nærmest tiendeparten. En lege varslet flere ganger at denne var uvirksom i å ta knekken på de farlige bakteriene – over hele åtte år. I filmen nekter helsemi nisteren for at de mottok disse advarslene. Hexi Parmas eier, som gjemte penger i utenlandske banker, blir etter hvert anklaget, men dør så plutselig i en misten kelig bilulykke …

Avisen Gazeta Sporturilor fotfulgte deretter sykehussjefene, som de via noen interne varslere avslørte i å sende store penge beløp til egne private foretak i utlandet. Og det avsløres at flere har gitt godkjenninger og falske godkjennelser mot betaling.

Følgen av avisartiklene var en rekke demonstrasjoner i gatene. Etter regjeringens fall innsettes en midlertidig teknokratregjering, der aktivisten Vlad Voiculescu blir helseminister som stiller seg på de undertryktes side og sørger for endringer. Eksempelvis ser vi i filmen også en tydelig korrupt borgermester – som insisterer på at det kan foretas lungeoperasjoner, til tross for at det visselig mangler tilstrekkelig utstyr for dette. Voiculescu påpeker dette offentlig.

Men endringene vil ikke vare. Seks måneder senere blir de samme korrupte og populistiske politikerne («sosialdemokratene») gjenvalgt i toppen – man skulle ikke tro det var sant etter de mange avsløringene.

Når makten rår, må sannheten vike. Tragedien i Romania er et

eksempel på hvor sykt og systematisk korrupsjon brukes verden rundt. Og de korrupte prioriterer helst sine egne, slik de i Bucuresti økonomisk avviste å sende pasientene til Tyskland,selv

om mange liv kunne vært reddet.

Mer fra Venezia: Den tragiske mafiaen