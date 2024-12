Kontroversiell fordi hun tør

KRIG: Frykten for en tredje verdenskrig begynner å bli påtakelig. I fjor ble det registrert 59 væpnede konflikter i verden, det høyeste tallet siden slutten av forrige verdenskrig. Kan man i dag sammenlikne stater i krig med tenåringer som ennå ikke har utviklet evnen til konsekvenstenkning? I dag er muligheten for atomkrig utvilsomt til stede – med Norge lenket til et atom-våpenavhengig NATO.