Kontrarevolutionen i det 21. århundrede

I dagens Argentina er den radikale højrefløj punk, og centrumvenstrefløjen er puritanere. Så enkelt kan det siges. Og det gør den argentinske journalist og politolog, Pablo Stefanoni, i hans nye bog La rebeldía se volvió de derecha? («Er oprøret drejet til højre?»).

Stefanoni forstår at tage et ekstremt friskt og historisk og samtidshistorisk blik på den radikaliserede højrefløj både på de politiske og finansielle bonede gulve i toppen, men ikke mindst blandt det store (hvide og tavse) flertal i Vesten. Bogen byder læseren op til en gevaldig tango med det evigt forandrende univers, som den såkaldte alternative højrefløj – alt-right – er og formes til i disse år.

Hovedtesen i bogen er, at denne renoverede og på ingen måde homogene gruppe af højrefløjspartier (måske) har overtaget rebelskhedens faner. Det som italienske historiker Steven Forti kalder alt-right for den ekstreme højrefløj 2.0.

«red træer, ikk flygtninge»

Alt-right’s brændstof er den politiske korrekthed, der opfattes som tankepoliti – og den marxistiske kulturkamp som er vundet i Vesten. De praktiserer den politiske ukorrekthed og taler til millioner af borgere – og vælgere – om klimaforandringer, flytningekrise, færre ressourcer.

Stefanoni belyser, hvordan en centrumvenstrefløj for millioner af europæere og amerikanere har tabt parametrene og modet til at sige tingene lige ud. Her taler vi om klimaforandringer, klodens svindende ressourcer, flygtningestrømme, islamisering af Europa, homoseksuelles rettigheder og meget mere. Alt-right vinder frem i hele Vesten og selv store dele af Sydamerika for at sige tingene som de er. Selvom det tangerer – og er – både racistisk, diskriminerende og i det hele taget grænseoverskridende.

Den udøver – med massemedierne – en form for neo-retorik, der siger (deres) sandhed brutalt.

Den radikaliserede højrefløj og Bolsonaro

Fra Donald Trumps valgsejr i 2016 til bevægelser med konspirationsteorier som QAnon til det xenofobiske parti VOX i Spanien er der et folkekrav fra alt-right for en form for neo-inkvisition: No more bull. At den nye radikaliserede højrefløj i Vesten er kommet for at befri den menige borger fra denne politiske korrekthed – der opfattes som en form for marxistisk kultur- og tankepoliti. En korrekthed der i flere årtier har forbudt folket – det stille hvide flertal – i at løfte stemmerne og ytre deres hverdagsproblemer.

Stefanoni citerer den spanske filosof Marina Garcés (Barcelona 1973) der beskriver, hvad det er, der driver folkestrømmen under alt-right: «Vor tid er tiden, hvor alt stopper. Vores generationer har set moderniteten, historien, ideologierne og selv revolutionerne forsvinde. Fremskridtet stopper og ressourcer som vand, olie og ren luft bliver en mangelvare, ligesom økosystemerne og diversiteten er i fare. Vor tid er præget af en næsten desperat følelse af, at selv tiden stopper.»

I en sådan fatalistisk og ekstrem virkelighed – eller opfattelse og fremstilling – er alt-right mere revolutionær. Ifølge store dele af alt-right-iagttagerne er den radikale højrefløjs fremgang i Vesten proportionel med centrumvenstrefløjens stigende kamp for status quo. Kamp for at bevare staten, velfærdsmodellerne, den offentlige sektor.

Med andre ord er rollerne byttet om siden den russiske revolution i 1917 og frem til Reagan-Thatcher epoken i 1980erne. I dag er opfattes centrumvenstrefløjen som konservatisme.

Den radikaliserede højrefløj er i dag til forskel fra den traditionelle højrefløj uden komplekser og uden skam for at ytre det politisk ukorrekte.

Brasiliens præsident Jair Messias Bolsonaro. der tiltrådte i begyndelsen 2019, kaldes den tropiske Trump med hans rabiate angreb på minoriteter som homoseksuelle og indianere i hans sydamerikanske version af antifeminisme og antikommunisme. Hans åbenlyse autoritære stil og angreb på mere centrumorienterede sydamerikanske kolleger har lagt ham i åben strid med den argentinske peronistiske præsident Alberto Fernández.

De to symboliserer henholdsvis det radikale højre og det trætte betontunge centrum-venstre i Sydamerika. Ifølge Stefanoni er alt-right-segmentet i Sydamerika historisk langt mere udbredt, fordi de politiske fløje har været ved magten i længere tid og oftere end i Europa.

Anders Breivik og Brenton Terrant

Massemedierne og internet er alt-right’s slagmark for kontrarevolutionen i det 21. århundrede. En kontrarevolution hvor en masse små sandheder bliver gjort til én stor løgn. Ekspræsident Donald Trump overtog det hvide hus som en demokratisk valgt Joker, der i yderste konsekvens fik sine mest ekstreme tilhængere opildnet til at storme The Capitol.

At alt-right-retorikken er dødelig viser forskellige terroristangreb de sidste par år. Højreradikale der dræber i protest mod det, de opfatter som en bevidst islamisering af Europa. Anders Breivik i Norge i 2011 og Brenton Terrant i New Zealand i 2019. Begge taler i deres manifester om «den store udskiftning», som er hvad alt-right opfatter som den største demografiske fare for Europa og en kristen civilisation: At det kristne Europa er ved at blive overtaget af islam.

Stefanoni giver læseren en fornemmelse af bredden og dybden i den raserende kulturkamp. Det afsluttende kapitel handler om de dystre fremtidsscenarier, der driver alt-right og millioner af borgere i Vesten. At klimaforandringer og en øget kamp om jordens ressourcer tvinger de rige lande til at forskanse sig og lukke grænserne ud fra devisen – at hvis vi skal redde alle, så redder vi ingen og menneskeheden er fortabt. Teorien er kaldet «redningsbåden», hvor der kun er plads til det hvide Vesten, og slogans som «red træer, ikke flygtninge» florerer.

Måske er dette forstadier til alliancer mellem grønne partier på venstrefløjen og xenofobiske partier på den radikale højrefløj.