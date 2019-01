Konflikten i Ukraina

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.

Donbass Sergej Loznitsa Ukraina, Tyskland, Frankrike, Nederland, Romania

Under visningen av Donbass – den nyeste filmen til den ukrainske dokumentarregissøren Sergej Loznitsa under den internasjonale filmfestivalen i Ljubljana i høst – satt det to eldre mennesker på raden foran meg. Da visningen var over, snudde personen til høyre seg til den andre og sa: «Hæ? Var de skuespillere? Var ikke dette en dokumentar?»

Nei, tvert imot

Den nye filmen til Loznitsa utforsker striden om fakta som herjer i Donbass, mellom Ukraina og den Russland-støttede Folkerepublikken Donetsk i den østlige delen av Ukraina. Filmens tretten deler er absolutt fiktive: væpnede konflikter, kriminalitet og tyveri begått av separatistgjenger blandes sammen. Krig kalles fred, propaganda oppløftes som sannhet, hat framstilles som kjærlighet. Loznitsas reise gjennom Donbass-regionen består av en rekke ville eventyr, der det groteske og det tragiske smelter sammen.