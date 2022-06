Kompetanse eller arroganse?

RUSSLAND : De russiske tenkerne Aleksandr Dugin, Ivan Iljin og Lev Gumiljov preger på ulike vis dagens åndelig-politiske klima i Russland. Dugin blir ofte hevdet å være en av ideologene bak Russlands angrep på Ukraina. Er det en overdrivelse?

Aleksandr Dugin er selv riktignok ingen del av den russiske eliten – han har ingen viktig offisiell posisjon i Russland, og han er på ingen måte Putins rådgiver, som man iblant kan høre.

Tvert imot kritiserer han eliten for å være for liberal og vestligvendt, ja, han anklager den til og med for å være en «fiende av det russiske folket». Også Putin har tidligere fått gjennomgå for å være for veik, Dugin mener for eksempel at Putin burde ha invadert Ukraina allerede i 2014. Men nå er tonen en annen. Han mener at Putin nå endelig har modnet til å bli en ekte russisk statsleder.

«Den historiske enheten mellom russere og ukrainere.»

I fjor sommer holdt Putin en tale om «den historiske enheten mellom russere og ukrainere», som mange mener var en slags . . .