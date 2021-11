Kombination af sladder og substans

Troldmændenes Tid. Filosofiens store årti 1919-1929.

FILOSOFI : Det fascinerende filosofiske værk Troldmændenes Tid formår at få fremskrevet en fortælling om fire tænkere og de liv, der grangiveligt formede tankerne hos dem.

Hvordan bliver en tanke til? Hvornår tager den bolig i os? Hvor kommer den fra, ud af intet?

Troldmændenes Tid er en bog om at tænke. Det er også en bog, som er god at tænke med. Men mest af alt er det en bog, der sætter tanker i gang om hvordan tænkning egentlig bliver skabt. Det fortryllende ved bogen – og ja, det er ganske enkelt fortryllende – er at bogen formår at samskrive tanken med det levede liv. Lad mig forsøge en forklaring:

Bogen, som er forfattet af den tyske filosof Wolfram Eilenberger, er nøgternt beskrevet et portræt af fire filosoffer eller germanske tænkere om man vil – nemlig Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin . . .