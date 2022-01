Kolonialismens tømmermenn

Afterlives

AFRIKA : Hva er sivilisasjon, hva er tilhørighet, hvor mye kan et menneske tåle, og hvem er de ville, de hjerteløse?

Årets nobelpristaker i litteratur er uten tvil en verdig prisvinner, skjønt flere trolig ønsker å dekke over sin uvitenhet om Abdulrazak Gurnah ved raskt å lese et par bøker av ham. Den siste boken, Afterlives, er en god start. Den plukker opp tråden fra hans mest berømte bok Paradise (1994). Hva denne tittelen angår, blir poenget fort klart: De europeiske kolonialherrene kom ikke til et paradis de gjorde om til et helvete. De kom til et helvete de gjorde om til et enda verre helvete. Dette er Gurnahs generelle og personlige tematikk gjennom hele forfatterskapet.

Hans livslevnet, i all korthet, forteller om vilje til overlevelse og et . . .