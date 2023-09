Kolonialisme i bevegelse

Soleil ô

AFRIKA / Filmserien Tidløs reise, som nå settes opp på flere av landets cinemateker, viser filmer forankret i afrikansk kultur og historie – men også Afrikas tilknytning til Europa og Kina.

Filmserien Tidløs reise, som settes opp på fire av landets cinemateker 12. og 13. september, består av et knippe filmer forankret i afrikansk kultur og historie. Her har man med andre ord mulighet til å se filmer fra og om et kontinent som vanligvis ikke får mye plass på norske kinoer. Blant de tematiske trådene gjennom programmet er kolonialisme og afrikanske innvandreres situasjon i Europa de siste tiårene. Følgelig har de fleste filmene – som er av både nyere og eldre utgivelsesdato – også en tilknytning til vår verdensdel.

Forstemmende tidsbilde

Serien byr på den sjeldne anledningen til å se fransk-mauritanske Med Hondos langfilmdebut Soleil ô (Oh, Sun), som ble filmet i løpet av fire år på siste halvdel . . .