Stjålet fokus

INTERNETT / Johann Hari påpeker i boken at ‘fokuskrisen’ er direkte farlig for demokratiet og kan bidra til å danne totalitære styresett.

Det er denne fornemmelsen av å ikke være seg selv. Av å miste fokus. Sorgen over å ikke være til stede. Denne følelsen at noe eller noen har makt over deg. At noen bestemmer over dine impulser. . . .