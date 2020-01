Klimaaktivisme uden staten

RADIKAL KRITIK? Er klimakrisen i færd med at legitimere en ny autoritær statlig regeringsmåde?

Forfatter: Jem Bendell University of Cumbria , Storbritannien

Den amerikanske litteraturhistoriker Fredric Jameson skrev på et tidspunkt, at det var nemmere at forestille sig verdens undergang end et alternativ til kapitalismen. Han formulerede det oprindeligt som en del af en radikal kritik af den herskende euro-modernistiske kapitalisme, men i dag er udsagnet blevet gentaget så mange gange af journalister, eksperter, politikere og aktivister, at det er endt med at pege på vores manglende evne til at forestille os noget andet. Det er med andre ord endt med at passivere og ikke aktivere os.

Vi har svært ved at forestille os et liv hinsides den industrielle kapitalisme og dens individuelle varebaserede løfter om lykke. Klimakrisen er ved at ændre på det, men mobiliseringen risikerer at antage en autoritær form.

Vi konfronteres dagligt med billeder af smeltende isbjerge, brændende skove, grafer der viser forhøjet vandstand, og fotos af uddøende arter. Problemet er ikke længere manglende viden, og det er heller ikke klimaskeptikere – selvom det selvfølgelig er et kæmpeproblem, når Trump og Bolsonaro har magten i henholdsvis USA og Brasilien og gør alt for at intensivere udvinding af olie og afbrænding af skove. Nej, problemet er, at klimakrisen er i færd med at blive legitimation for en ny autoritær regeringsmåde. Den økologiske bevidsthed bliver til et krav om politisk krisehåndtering, et ønske om at en stærk stat skal løse den biosfæriske nedsmeltning.

Dyp tilpasning

Lad mig kort opsummere udfordringerne, som klimakrisen konfronterer os med. I sin indflydelsesrige tekst Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy skriver Jem Bendell at det er for sent at forhindre klimaændringer. Han er professor i Sustainability Leadership og en af de ledende kræfter i Extinction Rebellion. Processen er allerede i gang, og det går hurtigere end videnskabsfolk har forudsagt: Hundredevis af arter uddør hver dag, og mennesker lider allerede mange steder i verden som følge af klimaændringer.

Bendell skriver, at videnskabsfolk har været under et voldsomt pres for at nedtone konsekvenserne af klimaændringer for at undgå panik. Men alle undersøgelser viser det samme, og Bendell konkluderer, at «det er for sent at undgå en global miljøkatastrofe». Der vil ske voldsomme ændringer, skriver han, der vil resultere i «sult, destruktion, migration, sygdom og krig». Og han fortsætter med at forklare, at det vel at mærke også er i Storbritannien og lande som Danmark, at sult, krig og sygdom vil blive en realitet, og inden for en overskuelig årrække.