Bilfabrikken til General Motors (GM) i Dayton i delstaten Ohio måtte stenge dørene i 2008: Det var nedgangstider og lav etterspørsel etter bensintørste biler. Mer enn 10 000 mennesker ble arbeidsledige over natten. Regissørene Steven Bognar og Julia Reichert dokumenterte hendelsen i The Last Truck: Closing of a GM Plant (2009, HBO). I American Factory har tospannet vendt tilbake til Ohio.

Bilfabrikken ble kjøpt opp av den kinesiske milliardæren Cao Dewand og gjenåpnet i 2014 med produksjon av glassruter til bilindustrien: Fuyao Glass America.

«Vi kommer aldri til å tjene så mye penger igjen – den tiden er over», sier en tidligere GM-ansatt resignert.

Filmen åpner med at mange av de ansatte i Fuyao innledningsvis er begeistret over nye jobbmuligheter. Truckføreren Jill har strevd med å få endene til å møtes etter at hun mistet jobben hos GM. Siden huslånet ble umulig å betjene og banken overtok hjemmet, har hun bodd i søsterens kjeller.

Lønnsforskjellene for de ansatte hos GM og hos Fuyao er enorm. Shawnea, som inspiserer glassrutene, tjener 12,84 dollar i timen – halvparten av det hun tjente hos GM. Hun føler lønnsgapet på kroppen, hun kan ikke kjøpe nye joggesko til barna når de har behov for det.

American Factory er et fascinerende flue-på-veggen-innblikk i den nye globale kapitalismen, hvor arbeiderne i økende grad anses som erstattelige fordi roboter og maskiner tar over arbeidsoppgavene. Det foreligger en motsetning mellom de ansattes rettigheter og jakten på profitt, en spenning som øker fordi de kulturelle og fundamentale verdiene er forskjellige – det er individets rettigheter satt opp mot den kollektive innsatsen. Selskapet «må være et amerikansk selskap», men «med suksess» ,hører vi, og undres over hva som eventuelt vil kunne være gjenstand for forhandling når det gjelder å innfri disse forventningene. I møtet med kinesisk fabrikk-kultur og normer kunne de amerikanske arbeiderne like gjerne befunnet seg på Mars.

Kommunikasjonssvikt

Cao Dewang (i filmen kun omtalt som «Chairman»), er stadig tilstedeværende med hyppige besøk til fabrikken i USA. Hans frustrasjoner over de «ustyrlige» amerikanske arbeiderne øker da selskapet ikke klarer å gå med overskudd i startfasen.

Det er komiske eksempler på kommunikasjonssvikt og manglende forståelse, og vi ser et amerikansk arbeidslag skifte ut en dør fordi den åpnes feil vei: De humrer og strever med å skjule at de er oppgitt over ekstrautgiftene og ekstraarbeidet. Men det blir snart tydelig at det er hav av forskjell i måten kinesere og amerikanere driver fabrikk på, og at alvorlige problemer og manglende respekt ikke lar seg unngå.

«Du må stryke eselet med hårene, ellers sparker det deg», sier en konsulent i håp om å få de kinesiske medarbeiderne til å forstå hvordan de amerikanske ansatte må behandles for å yte sitt beste. Det argumenteres med at amerikanerne «elsker å få skryt» og derfor har fått litt vel mye selvtillit. Resultatet av innsatsen har vært nedslående så langt. «De er ganske trege – de får ikke med seg fingrene», er tilbakemeldingen fra kineserne på fabrikkgulvet.

Kineserne tror at amerikanerne simpelthen er late, men oppdager at å ha en tøff jobb i et utrygt arbeidsmiljø kan få negative konsekvenser.

Militær presisjon

Selskapet flyr flere av de amerikanske mellomlederne på besøk til fabrikken i Fuqing i Fijian-provinsen. Der står arbeiderne i givakt og går av sted med nærmest militær presisjon (en av ledernes forsøk på det samme tilbake i Ohio kaller på smilet).

De kinesiske arbeiderne er ikke bare parat til å ta ordre, men også til å jobbe overtid når de blir spurt om det.

I møtet med kinesisk fabrikk-kultur og normer kunne de amerikanske arbeiderne like gjerne befunnet seg på Mars.

«Jeg er sliten, men jeg har ikke noe valg», forteller en mor som allerede har jobbet et 12 timer langt skift. Hun drar hjem for å besøke barna kun én gang i året.

På en firmatilstelning i Kina ser vi en synkronisert tropp som hyller firmaet som «et selskap med LEAN* produksjon» i et propagandalignende opptrinn som understreker at livet handler om å ønske å arbeide.

Alle arbeiderne er fagorganisert, men siden organisasjonen er tett knyttet til firmaet og kommunistpartiet, er det nok et organ for kontroll.

Skremmes fra organisering

Tilbake i Ohio splittes de ansatte i spørsmålet om fagorganisering.

Bobby har jobbet i GM i 15 år uten skader. Det tok ikke lang tid før han pådro seg første skade som Fuyao-ansatt, i en fabrikk der sikkerhetstiltak blir sett på som unødig luksus av de kinesiske eierne.

Ledelsen ansetter en konsulent for å hindre at fagorganisasjonen United Auto Workers får gjennomslag, og bruker konsulenten til å skremme de ansatte i forkant av det viktige valget om fagorganisering.

American Factory viser også hvordan kulturell utveksling kan ha sine positive sider. Ovnsansvarlige Roy forteller at ingeniøren Wong, som har lært ham nye triks for å komme tilbake i jobb midt i livet, «er som en bror» for ham. Roy forteller at han har hatt kinesiske kollegaer på besøk til thanksgiving og har latt dem få skyte med våpnene hans.

Dette er likevel ikke en søtladen fortelling om global harmoni. Det er en film som viser en nysgjerrig, men forsiktig visjon for tiden vi lever i, om en polarisert verden fylt av motstridende behov og interesser.

«To tigre kan ikke bo på samme fjell», lyder et kinesisk ordtak. Fuyao går nå med overskudd, men forslaget om fagorganisering vant ikke fram. Det ser ikke ut til at alle kan vinne.

LEAN er en produksjonsmetode som kjennetegnes ved å eliminere sløsing, og ser på kundens opplevelse av produktets verdi framfor kostnadselementer

Oversatt av Iril Kolle