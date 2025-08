KI-styrt folkemord

FILOSOFI: Ifølge den spanske filosofen Paul B. Preciado river vi hverandre i stykker på grunn av spørsmål som er knyttet til identitet og territoriell besittelse. Han tror heller ikke at en artikkel eller en bok i seg selv er mer filosofisk enn en film – samtiden krever at vi forstår hvilket medium som er det beste verktøyet for de teoriene man ønsker å forsvare. Vi møter ham for å snakke om hans nye filmprosjekt Orlando: My Political Biography.