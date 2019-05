Katt-og-mus-lek med sannheten

ÅPEN KILDEKODE: Bellingcat-gruppen er i frontlinjen av en sårt tiltrengt grasrotbevegelse, som avslører produksjonen og spredningen av falske nyheter.

Eliot Higgins var 36 år og hadde nylig mistet kontorjobben sin da han i 2014 brått entret den globale nyhetsscenen. Han beskrev seg selv som «forferdelig nerdete» og folkesky, drev mye med nettspill og tilbrakte mesteparten av tiden ved datamaskinen – når han ikke tok seg av barnet sitt, som hjemmeværende pappa. Livsstilen og atferden hans var med andre ord motsatt av stereotypien om en macho våghals som vi vanligvis forbinder med krigsreportere. Men hans plutselige tilstedeværelse som en journalistisk kraft, sier mye om naturen til moderne konflikter og informasjonskrigføring.

I vår tungt medierte og bildemettede verden søker vi nå like gjerne etter bevis for hva som skjer i kriseområder, blant det som legges ut på nettet, for eksempel førstehånds øyenvitneskildringer i sosiale medier. Higgins er grunnleggeren av organisasjonen Bellingcat, som driver en åpen kildekode-nettside. Målet er å finne sannheten om hendelser i områder hvor pålitelige mediekilder er fraværende, samt å faktasjekke påstander fra politikere ved å gjennomgå den omfattende strømmen av digitale spor.

Bellingcatmetodens overlegne påvirkningskraft er urovekkende.

Den uavhengige organisasjonen – oppkalt etter fabelen om musene som vil feste en klokke rundt halsen på katten for å ufarliggjøre den – har vokst til et nettverk med ti kjernemedlemmer som kommuniserer online fra sine respektive hjem i Syria, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og USA. Og det er dette den nederlandske filmskaperen Hans Pools dokumentarfilm Bellingcat: Truth in a Post-Truth World tar for seg. Filmen gir et enkelt, men informativt og grundig innblikk i organisasjonen og dens aktiviteter.

Sannheten

Bellingcat har skapt overskrifter med sine avsløringer av flere høyt profilerte saker. Ved å søke etter spor på nettsteder som GoogleEarth, YouTube og Facebook beviste de at nedskytingen av Malaysia Airlines Flight 17 i Øst-Ukraina i 2014 ble utført av det russiske militæret (som selv skyldte på Ukraina): De offentliggjorde forfalskede bilder foruten å identifisere Buk-rakettens utskytingsrampe og bevegelsesbane. Gruppen identifiserte også amerikanske hvite nasjonalister som utøvde vold i Charlottesville, gjennom å følge dem på sosiale medier, og de fant pass-data til dem som forgiftet Sergej og Julia Skripal i Salisbury – og beviste dermed at disse ikke var «turister på sightseeingtur», slik de selv hevdet, men russisk, militært etterretningspersonell.

Bellingcat-metodens overlegne påvirkningskraft er urovekkende, for den viser hvor vanskelig det er blitt å avgjøre hvilke fakta som er virkelige og hvilke som er produsert – veien er glatt i en verden hvor sannheten er blitt en flytende størrelse. Sardonisk kritikk av Eliot på russiske tv-kanaler som NTV – hvor han latterliggjøres for ikke å kunne arabisk når han dekker Syria, og omtales som «en kjøkkenekspert på alt» – kan lett koble seg på en stadig synkende tillit til den profesjonelle journalistikkens autoritet og dermed diskreditere Eliots arbeid.

Uavhengige grupper som Bellingcat er imidlertid vårt største håp når det gjelder faktasjekking, med tanke på den overveldende mengden av informasjon og tiden det ville ta å sortere innholdet – tid som «vanlige» journalister ikke lenger blir betalt for å bruke. «Journalistikken har knapt vært i en mer kritisk situasjon enn nå», sier Aidan White, leder for Ethical Journalism Network, i filmen. Han peker på de store medieorganisasjonenes økte bruk av utrygge frilansengasjementer og manglende vilje til å satse penger på undersøkende journalistikk.

Emosjonenes hegemoni

I motsetning til dem som blir «journalister» ved tilfeldigvis å gjøre opptak av en begivenhet, er Bellingcats borgerjournalister profesjonelle, med en målsetting om å gjeninnføre den seriøse faktaanalysen i journalistikken. Gruppen tilbyr også treningskurs til sine medborgere, med håp om at dette vil gjøre samfunnet bedre i stand til å motstå propagandaangrep. For å oppnå tillit søker de å være transparente i sin bevisførsel framfor å oppnå dette gjennom å bygge en mediemerkevare. De jobber uten advokater i ryggen, med risikoen for å bli saksøkt – og trusler om fysiske angrep – hengende over seg.

Når det kommer til stykket, etterlater filmen oss med en følelse av at den mest presserende kampen journalistikken står overfor, er hvorvidt utviklingen av metoder til å skille sannhet fra løgn i den overveldende strømmen av informasjon kan holde tritt med tempoet til den stadig mer sofistikerte produksjonen av falske nyheter (mens jeg skriver dette, annonserer Russland et forbud mot smarttelefoner i militæret, for å hindre at soldatene uforvarende etterlater seg digitale spor som kan bekrefte russiske intervensjoner).

Men mest tankevekkende er observasjonen om at siden faktabasert informasjon ser ut til å ha mistet autoritet, tør politikerne å levere stadig mer ekstreme spissformuleringer for å nå gjennom i mylderet. Med andre ord: Selv når fakta er fastslått, er publikum for desorientert og slitne til å merke seg dette i et ordskifte som domineres av følelsesutbrudd.

«Sannheten kommer fram til slutt» har vært et populært munnhell i århundrer. Men kunne Shakespeare ha forutsett at vi skulle gå inn i en verden hvor «hyper-simulering» fratar sannheten dens etiske og privilegerte posisjon som en særegen kategori for virkelighetsforståelse?