Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE / NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

De første spørsmålene går til Vladimir Kazanevskyj (Ukraina) og Mikhail Zlatkovskij (Russland).

– Fra 24. februar 2022, da Russland innledet sine militære operasjoner i Ukraina, har ukrainske, belarusiske og russiske kunstnere fortalt at de synes det er vanskelig å arbeide. Stemmer det også for dere?

Kazanevskyj: – De første dagene etter invasjonen av de russiske troppene tegnet jeg ikke i det hele tatt. Jeg fulgte med på nyhetene hele tiden. Men så kom det noen ideer til meg, kanskje fra kosmos. Siden da har jeg tegnet om krigen hver dag. Før krigen tegnet jeg ikke politiske karikaturer. Jeg foretrakk morsomme eller filosofiske tegninger, eller tegneserier. Men nå er tankene beskjeftiget med krigen og nyhetene. Jeg klarer ikke å tegne noe annet. Jeg har laget karikaturer om krigen for det ukrainske magasinet Kraina og for mange utenlandske publikasjoner.

Zlatovskij: For meg er det ikke vanskelig, men umulig. Det finnes ikke uavhengige medier i Russland der det er mulig å publisere kritiske tegninger om krigen i Ukraina. I tillegg har det blitt innført en lov der kritikk av krigen kan medføre 8 til 15 års fengsel. Og en motstander av krigen blir stemplet som ‘utenlandsk agent’ med tap av mange rettigheter.

– Som i alle moderne hybridkriger er det en kamp om intern og ekstern informasjon – en propagandakrig. Hvordan jobber dere under slike forhold?

Kazanevskyj: – Jeg er som en soldat i informasjonskrigen der Russland har forvrengt informasjon de siste årene. Noen skjønner dessverre ikke hva som foregår i Ukraina. Mine tegninger er uten tekst og kan forstås over hele verden. Hvis jeg tegner russiske tropper, Putin, om årsakene til krigen, om overgrepene, gjør det inntrykk og hjelper landet mitt. Noen av tegningene er på nettet, i aviser og magasiner. Jeg er glad for å være en del av informasjonskrigen og vil ikke gi meg med dette. Det er en hybridkrig, både en militær krig og en informasjonskrig. Russisk propaganda har ødelagt mye. Vi kommer til å vinne siden vår kamp er for demokrati og fred. Og karikaturtegnere hjelper oss med dette.

Zlatovskij: – Men vi klarer ikke å jobbe under disse forholdene på noe vis.

– Mye av denne informasjonskrigen, enten det er rett eller galt, er basert på historien og andre verdenskrig. Er dette også en kilde til inspirasjon for dere?

Kazenevskyj: – Russisk propaganda bruker svastika-symbolet (Z) overfor ukrainske styrker. Men hvis vi tenker på grusomhetene som russerne har begått i Ukraina, kan vi jo si at deres Z-symbol kan sammenlignes med svastikaen som ble brukt av nazistene. Vi bruker det. I begynnelsen av krigen, da vi hørte eksplosjoner klokken fire om morgenen, minnet det meg om andre verdenskrig. Den gangen bombet tyske fly Kiev om morgenen.

– Kan illustrasjoner som er laget av ukrainere, ses i Russland, og russiske illustrasjoner bli sett i Ukraina?

Kazanevskyj: – Det er umulig å publisere ukrainske karikaturtegninger i russiske medier, eller russiske i ukrainske medier. Mine tegninger er blokkert fordi informasjonskanalene er stengt. Men jeg har mange venner som tegner i Russland som sender meg meldinger nå og da.

Hitler lovet på sin tid å henge karikaturtegnerne i Sovjetunionen.

– De er redde for sensur og for sitt liv. Det er farlig å være i kontakt med en ukrainsk satiretegner. Noen tegnere i Russland støtter regimet i Moskva, men særlig i St. Petersburg er det mange som vender Putin ryggen. Jeg kjenner eksempelvis to russiske satiretegnere som emigrerte etter at krigen brøt ut, fordi de ikke ville leve i et fascistisk land.

Zlatovskij: – Facebook, Instagram og mange nettsteder og sosiale medier har blitt blokkert i Russland. Det er derfor jeg så sjelden ser tegninger fra ukrainske kunstnere. Publisering i andre land er mulig. Jeg kjenner også til en, Sergej Elkin, som ble erklært som ‘utenlandsk agent’ og måtte forlate landet umiddelbart.

– Oppfatter dere grafisk satire som et våpen? Og hva slags betydning har det for folket?

Kazanevskyj: – Ja, jeg mener grafisk satire er et våpen. Napoleon sidestilte karikaturtegnere med mordere og falsknere. Hitler lovet på sin tid å henge karikaturtegnerne i Sovjetunionen, Kukriniksij, på Moskvas røde plass. Alle tyranner er redde og prøver å knuse satirikere som kritiserer dem. Politiske tegninger under krigen latterliggjorde krigshisserne. De åpner også øynene til dem som ikke fullt ut forstår essensen i og årsakene til krig. Når jeg tegner Putin i tegningene mine, prøver jeg å forstå hva som driver mannen. Hvilke gale tanker kan dukke opp i hjernen til en diktator? Vil han delirisk trykke på atomknappen? Øynene hans er forferdelige – de er dype, tettsittende. Han er innfødt i KGBs sorte hull, med de kalde øynene til en sulten ulv. Når jeg er ferdig med en tegning, føler jeg meg kvalm. Jeg hadde trengt å drikke mer ukrainsk horilka med pepper eller whisky, men helsen min tillater ikke det. Politiske tegninger er mitt formidable våpen i den brutale informasjonskrigen. Terrorister er til og med redde for karikaturer.

Zlatovskij: – Ja, satire er et kraftfullt våpen, og det er derfor det er forbudt i Russland.

Ytterligere fem ukrainske kunstnere

De tegner karikaturer for å bekjempe den russiske aggresjonen.

Aleksander Dubovskyj (60), sjefredaktør for flere satiriske aviser og vinner av en rekke internasjonale konkurranser, har blitt i Kiev:

Dubovskyj: – Noen ganger blir en karikaturtegning som håner moderne diktatorer, et våpen. Vi må bidra til å formidle denne tragedien, som dessverre finner sted i det 21. århundre, til hele den siviliserte verden. La oss håpe at det snart tar slutt, og at vi alle får klar himmel over hodet igjen der vi bare kan tegne humor!

Dessverre har de fleste russiske tegnere støttet Putins aggressive politikk og krigen i Ukraina med sin kunst.

Olena Tsuranova har mistet jobben ettersom avisen der hun vanligvis publiserer arbeidet sitt, har blitt lagt ned på grunn av krigen:

Tsuranova: – Karikatur som informasjon gjennom internett og andre medier forteller verden om krigen i Ukraina i satirisk form. Jeg tror det er en form for psykologisk våpen. Det er positivt for folk.

Et av mediene som Oleksij Kustovskyj publiserte arbeidet sitt i, har gått inn på grunn av krigen, og hovedarbeidet hans har blitt vanskelig. Men han har blitt i Ukraina:

Kustovskyj (Kusto): – Det er en form for motstand og moralsk støtte på samme tid. For ukrainere er humor under krigen et kraftig våpen. Vi ler for ikke å gråte!

Oleg Gutsol: – Karikaturer er spesielt etterspurt i tider med sosiale og politiske omveltninger i alle land. Under krigen i Ukraina er ukrainske tegneserieskapere krigere på den ideologiske fronten, noe som gjenspeiler fiendens informasjonsangrep. Krigstegneserier og karikaturer i Ukraina tegnes nå også av ikke-profesjonelle tegnere – malere, designere og bokillustratører.

– Vil det være mulig en dag å forsone seg med russernes satiretegnemiljø, eller vil denne krigen definitivt vil bryte alle kontakter som eksisterte før krigen?

Gutsol: – Dessverre har de fleste russiske tegnere støttet Putins aggressive politikk og krigen i Ukraina med sin kunst. Jeg har kuttet alle relasjoner og all kontakt med dem, og jeg kan vanskelig tilgi deres moralske medvirkning til drap på mennesker i Ukraina. Mange russiske kunstnere er også utad nøytrale til krigen, og jeg har fjernet dem fra vennekretsen min – har ingen kontakt med dem. Heldigvis finnes det russiske tegnere som har støttet Ukraina med sine verk og fordømt Kremls kriminelle politikk. Men alle er tvunget til å emigrere fra Russland, på grunn av frykt for undertrykkelse og rettsforfølgelse i hjemlandet. Mine ukrainske kolleger og jeg er i nær kontakt med dem.

Vi ler for ikke å gråte!

Dubovskyj: – Spørsmålet om vennskap mellom russiske og ukrainske tegnere er interessant. Men poenget er at vi ikke kranglet med dem. De tok sitt eget valg! Det er kolleger som sympatiserer. Men det er også noen som ikke er interessert – som vil at vi straffes (altså med døden). Hvordan er det mulig å behandle slike karikaturtegnere som ‘venner’? De har alle tatt sitt valg! Men jeg kommuniserer fortsatt med mange russiske tegnere – mange som måtte forlate Russland.

Tsunarova: – Jeg tror denne krigen definitivt vil bryte alle bånd som var der tidligere.