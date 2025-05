Kan FN bidrage til fred og velferd for kommende generationer?

Liberating the United Nations – Realism with Hope, Livsdemokratiet – en stemme til fremtiden, verden og livet på jorden

POLITIK / Danmark er nu medlem af FN’s sikkerhedsråd og skal forsøge at bidrage til at udvikle eller genetablere en respekt om FN’s mission. Hvad sier bogen Liberating the United Nations? Og hvad med at se os som en del av naturen – med de tankesæt, systemer og genstande vi omgiver os med i dag, er det vanskeligt at gennemskue ifølge Jakob Jespersen.

I september 2024 vedtog FN’s generalforsamling dokumentet The Pact for the Future med 56 anbefalinger til handling. Det skete i en situation, hvor verden næppe nogensinde har haft mere brug for et globalt lederskab, men hvor et FN – trods vedtagelsen – står ude af stand til at interagere og sætte en dækkende global dagsorden, endsige at foretage en samlet risiko- og sårbarhedsanalyse på vegne af den i indeværende periode herskende civilisation.

Fra januar 2025 og to år frem er Danmark nu medlem af FN’s Sikkerhedsråd og skal forsøge at bidrage til at udvikle eller genetablere en respekt om FN’s mission – som den er nedfældet i præamblen fra 1945. Det indebærer at tilstræbe «at frelse kommende generationer fra krigens svøbe» og yderligere åbenbart med en række overstatslige institutioner at søge at udvikle et system til regulering af økonomi og handel samt ‘udvikling’. Børs-krakket i 1929 og dets eftervirkninger med bl.a. Anden Verdenskrig skulle ikke gentages.

Med bogen Liberating the United Nations – Realism with Hope (Richard Falk og Hans von Sponeck) er forfatternes intension at udforske det foruroligende paradoks, at vi har et FN, men i realiteten kun ‘på papiret’ – og hvad kan vi så stille op med det?

To verdenskrige

Europa var arnested for to verdenskrige. Derfor kan en botanisering i årsagerne naturligt tage sit . . .

