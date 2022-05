Kampen står mellom karbofascismen og økososialismen

The Climate Coup

KARBONFASCISME : Klimaendringene legger til rette for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering. Mot korrupsjon må vi forberede oss ikke bare på unntakstilstand, men på klimakrig mot erklærte fiender, skriver Marc Alizart.

Den frittalende franske filosofen Marc Alizart beskriver situasjonen slik i sin siste bok The Climate Coup: «Vi» – forstått som venstresiden og miljøaktivistene – har tapt. Vi har ikke tapt fordi verdens eliter har gitt opp ambisjonen om å holde utslippene nede, for de har aldri hatt slike ambisjoner. Problemet er ikke at det umulig å redde planeten, men at det er ulønnsomt. Klimaendringene blir derimot ønsket velkommen som en anledning for økonomisk spekulasjon og politisk posisjonering.

Karbonfangst grenser mot en høyteknologisk bløff.

Med referanse til Bruno Latour og hans tanke om klimakrisen som verdensborgerkrig påpeker Alizart at «jordens fiender» er langt bedre rustet til kamp enn dens forsvarere. Brannene i Amazonas og andre steder er som riksdagsbrannen før Hitler kom til makten, og håpefulle kompromisser og fredsavtaler med denne typen . . .