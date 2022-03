Kampen for Hongkongs demokrati

Faceless



USA/Hong Kong

(Human internasjonale dokumentarfilmfestival, Oslo 2022) Regissør: Jennifer Ngo USA/Hong Kong

DEMOKRATIBEVEGELSE : Ved å følge fire unge demonstranter kommer dokumentarfilmen Faceless svært tett på protestdemonstrasjonene i Hongkong i 2019.

De massive protestdemonstrasjonene i Hongkong i 2019 – som oppsto som en reaksjon mot lovforslaget som åpnet for utlevering av innbyggerne til Fastlands-Kina for straffeforfølgelse der – har etter hvert blitt skildret i flere dokumentarfilmer. Norske Anders S. Hammer ble som kjent Oscar-nominert i fjor for sin kortdokumentar Do Not Split. På filmfestivalen i Cannes samme år hadde den to og en halv time lange dokumentaren Revolution of Our Times, regissert av Kiwi Chow, premiere. Den inneholdt omfattende materiale filmet av demonstrantene selv, og en stor andel av bidragsyterne var kreditert under pseudonym.

I likhet med begge de nevnte filmene kommer Faceless, som vises i det internasjonale konkurranseprogrammet på Human internasjonale dokumentarfilmfestival i Oslo, svært tett på demonstrasjonene, inkludert scener som viser hvor brutalt de ble slått ned på av politiet. Ingen av dokumentarene føles på noen måte overflødige, tvert imot utfyller de hverandre som dokumentasjon og nødvendig formidling av disse høyst dramatiske begivenhetene.

Regissør Jennifer Ngo arbeidet som journalist i Storbritannia da demonstrasjonene brøt ut, og bestemte seg for å dra tilbake til Hongkong . . .