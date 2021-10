Julian Assange – en gullgruve og et mareritt

Julian Assange in His Own Words

FØR RETTSAKEN 27. OKTOBER : Karaktertrekkene Karen Sharpe tegner av Assange’ arbeid er at alt han brakte videre skulle være åpent og etterprøvbart, vitenskapelig korrekt og pålitelig. Men for makten er Assange farlig – fordi han gjør varslerne farlige.

Dette er boka du må lese hvis du bare skal lese én bok om og av Julian Assange. Karen Sharpe#s samling av sitater av Assange trer fram som et 184-siders puslespill, side for side, tema for tema, og danner et dokument som verden knapt har sett maken til. Det skaper en dybde og en respekt for et menneske som har preget media de to siste tiårene.

Boka siterer eksempelvis Edward Snowden som sier at «Julian Assange er en av de mest innsiktsfulle tenkere i dagens teknologiverden – langt forut for resten av hurven.» Sharpe lar oss forstå hvorfor noen mener at han må tas av dage.

Sharpe gir oss et bilde av Assange, handlingene hans – ustoppelige, rå og avslørende . . .