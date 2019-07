Juks og bedrag på Instagram

FALSKE FØLGERE: Alle lurer alle på Instagram. Fenomener som falske følgere og falske kommentarer er en vesentlig del av en stadig voksende svart økonomi. Ingen vet hva som ekte.

#followme – Why fake accounts dominate Instagram Nicolaas Veul VPRO Nederland

Instagram skulle være øyeblikk- ets medium der du delte mor-

somme, triste, fine og ikke minst tallrike selfies med og uten filter i det øye-blikket noe skjedde. Mye av det som legges ut i dag, har svært lite øyeblikkspreg, men er etterarbeidet til perfeksjon – gjerne betalt for av noen.

Nederlandske Nicolaas Veul opprettet en Instagram-konto i 2014 og hadde nesten 5000 følgere før han laget #followme-dokumentaren. «Alle» har en Instagram-konto, selv paven, det er (markeds)kanalen som framfor alt brukes til å promotere en selv, andres produkter eller tjenester.

Instagram er dominert av influencers (påvirkere, bloggere) som 19 år gamle Oliver. Han bruker dagene til å legge ut bilder av seg selv iført moteklær. Hvor viktig eller betydningsfull du er, måles kontinuerlig i antall likes og følgere, og for en påvirker handler det om å bygge seg selv som merkevare. For noen blir dette en altoppslukende del av hverdagen, der Instagram-kontoen kontinuerlig må oppdateres om man skal holde liv i merkevaren.

Algoritmer

Facebook kjøpte Instagram i 2012, og begge plattformer endrer stadig sine algoritmer og tjenester. Algoritmene bestemmer din synlighet – hvor mange som finner deg og dine innlegg, for å si det enkelt. Oliver fikk 150 nye følgere i uken. Men etter nok en algoritmeoppdatering ble brukerne med flest følgere og flest likes gitt prioritet, og Oliver fikk færre nye følgere. Hva skjer med dem som ikke har rukket å bli superstjerner på Instagram? De forsvinner i mengden, eller må kjøpe seg synlighet.

Planlagt spontant

Ett bilde om dagen er Olivers mål. Det kan høres ut som en liten jobb, men det er mye planlegging i forkant. Oliver får hjelp av en fotograf. En avslappet positur på en utendørskafé må foreviges flere ganger. «Det er ikke spontant nok», sier Oliver, helt uten ironi. Påvirkeren og fotografen sitter sammen etterpå og blar igjennom bildene. De blir enige om det beste, mest naturlige og spontane fra den regisserte seansen. Deretter retusjeres bildet, Oliver får blankere lepper og er omsider klar for Instagram.

I 2018 var det om lag 100 millioner falske

Instagram-kontoer.

Han håper å bli oppdaget av et IMA – Internet Marketing Agency. Marit (22) jobber i et IMA som såkalt Influencer Manager. Hennes jobb er å sørge for at de riktige influencerne promoterer kundenes produkter så de når de yngre målgruppene. Tradisjonell reklame har blitt erstattet av influencere, og det er mye penger involvert.

For å lykkes som influencer, må du ha mange følgere. Følgere kan kjøpes, eller du kan bli med i automatiserte nettverk der folk liker og følger hverandre. Veul får kontakt med en selger av Instagram-kontoer. 10 000 følgere koster bare latterlige 35 euro. «Følgerne er internasjonale», svarer den 15 år gamle (!) selgeren, som ikke vil fortelle hvor mange slike kontoer han har solgt. Veul kjøper en konto, og det renner inn 5000 følgere fra hele verden. Noen ser ekte ut, andre vekker mistanke, og noen profiler er av svært unge brukere.

En annen anonym selger forteller Veul at han er en stor aktør i det han kaller social media management. Hans jobb er å gjøre folk berømte på Instagram. «Med en million følgere kan en moteblogger gå til H&M og spørre om en sponsoravtale», forteller selgeren. Problemet er at følgerne er falske. Du får 10 000 «følgere» som er datagenererte profiler. En litt bedre variant er klonede profiler, der profilbildet ditt stjeles sammen med biografien din og blir en ny bruker. Profilene lages i serverfarmer i India, såkalte klikkfarmer. Begrepet er fra «gamle dager» da man betalte for klikk og et menneske faktisk satt og klikket febrilsk på den andre siden av jordkloden. Nå ordner effektiv programvare en «boost» for Instagram-kontoen din. Selgeren demonstrerer hvor raskt regissøren får flere tusen likes på et bilde. «Hollywood-stjerner med 20 millioner følgere kan finne på å kjøpe 5 millioner nye følgere», forteller selgeren. Og er ikke det nok for ytterligere berømmelse, kjøper han artikler på nettsteder som BuzzFeed der celebritetens navn nevnes.

Alle tjener penger

Firmaet Dovetale lever av å avsløre falske følgere, slik at kunder som Mercedes, Universal og Starbucks ikke kaster bort pengene sine på influencere med mange falske følgere. Ved hjelp av omfattende analyser kan falske kontoer avsløres. Hurtig vekst i følgere er en typisk måte å avsløre det på, geografi en annen. Også de virkelig store Instagram-stjernene har falske brukere, forteller Mike hos Dovetale. De viser fram analysen av Katy Perrys konto, der nesten 20 prosent av følgerne er falske. Det utgjør svimlende 14 millioner «mennesker». I 2018 fantes det om lag 100 millioner falske Instagram-kontoer, sier Vaul. Hvis du virkelig vil, kan du ha falske følgere uten at det oppdages, sier selgeren. Han forklarer at de har tilgang til millioner av ekte brukeres kontoinformasjon, brukere som gjerne selv har kjøpt følgere, og at de kan manipulere disse kontoene. «Slikt er umulig å oppdage», innrømmer Dovetale da de blir forklart selgerens metoder.

«If you want to be someone on Instagram, you can just pay for it.»

Hva er falskt, og hva er ekte? Det er nesten umulig å si, for også falske, positive kommentarer fra ekte mennesker kan kjøpes, som via Commenter i Russland, ledet av Daddy Dima (Dimitri). For å få kommentarer på dine (eller dine kunders) bilder må du selv kommentere andres bilder. 100 000 er med i Commenter, antall kjøpere er ukjent. Firmaet Procter & Gamble har trukket tilbake millioner av dollar som var tenkt brukt på Instagram-annonsering, for de er ikke sikre på at annonsene når de rette – ekte – brukerne.

Konsekvensene

Dokumentaren avslører det som skjer i kulissene, men er ikke like opptatt av konsekvensene eller hvilken betydning det har at så mange er sykelig opptatt av antall følgere og likes. Journalisten er mest overrasket og lattermild gjennom filmen, og reagerer bare med overraskelse da selgeren forteller at selv barn kjøper følgere, som foreldrene må betale for.

Instagram vil ikke uttale seg. Filmen hadde trengt en uttalelse fra dem. Det var Instagram selv som sa at de ga folk «Power to share, making it more transparent».

Den anonyme selgeren er skruppelløs og innrømmer uten blygsel at han har blitt millionær på å manipulere Instagram. «Kommer det en ny plattform neste år, er jeg førstemann der», sier han selvsikkert.

Alle lurer alle på Instagram. Det eneste som er sikkert, er at noen tjener penger på deg. «People want to look better than they are, maybe that is a problem», sier Daddy Dima.

Hvordan avsløre falske følgere?

Åavsløre falske følgere (profiler) kan være enkelt. Stikkprøver hos bloggerne Sophie Elise og Vegard Harm viste at også de har falske følgere (se bilder). Følgere som disse eksemplene, der det er manglende profilbilde og biografi, er typiske for falske profiler – slike som ofte er datagenererte. Et kjennetegn er at slike profiler følger mange, men har få følgere selv og null eller lite innhold. Som filmen #followme avslører, kan store serverfarmer generere tusenvis av slike falske profiler.

Noen ganger stjeles en vanlig bruker (man kloner en profil), og man gjør seg mer flid med den falske brukeren. Slike er vanskelige å oppdage.

Hvordan ser man at en Instagram-bruker har fått mange falske følgere? Et typisk tegn er en brå og kraftig økning i antall følgere. Ved å sjekke influencernes Instagram-historikk kan man se plutselige «hopp» i kurven på antall følgere, i stedet for en jevn stigning. Vi viser et eksempel på en slik kurve her. Noen ganger kan dette være helt uskyldig, Instagram-brukeren kan ha vært i mediene eller gjort seg bemerket på annen måte, slik at vedkommende får mange nye følgere over natten. Andre ganger har man betalt for å få x antall følgere – som selv om de er falske, gir et godt inntrykk så lenge ingen ser nøye etter.