Hva skjedde i norsk offentlighet da NY TID skrev om 9/11?

Debatt om 9/11 og NY TIDs dekning av den offisielle rapporten om 11. september, der avisens argumentasjon gikk ut på at tre tårns fall mer sannsynlig skyldtes nedrivning med eksplosiver. Her diskuteres hva det var lov å si i norsk offentlighet, og Klassekampens utkastelse av Ny Tid for ett år siden. Med Bjørgulv Braanen, John Y. Jones, Arne Ruth, Ola Tunander, Olivier Taymans, David Llewelyn og Truls Lie. (Kunstneres hus 11.9.2018)

(Se en samlet streaming under)

Introduksjon ved Truls Lie:

Olivier Taymans:

Arne Ruth:

Ola Tunander:

John Y. Jones om Faktisk.no etc:

Bjørgulv Braanen (og Truls Lie):

David Llewelyn:

Innlegg av Ketil Lund:

Sluttkommentar fra Bjørgulv Braanen:

Avsluttende ord ved Arne Ruth:

Samlet streaming (1t 50min):