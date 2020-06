Jordforbindelsen – et andet og bedre liv



OFF GRID: Nye omstillingsprojekter ledes af sociale entreprenører: Off-grid-princippet er at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

Slut med et liv hvor økonomisk vækst – i alle dets afskygninger – står i centrum. Slut med karrierelivet og det cirkus der følger med. Nu starter vi på en frisk, med alt hvad det indebærer. Med coronavirus som en lærerig parentes til fordybelse. Med en ny sårbarhed og en uvished, som hele tiden udfordrer samvittigheden og noget etisk-moralsk. Med klimakrise og truslen mod biodiversiteten som bagtæppe. «Hvad har vi at miste?» spørger Steen Møller og deltagerne i et nyt omstillingsprojekt.

Andelssamfundet Grobund med mere end 100 andelshavere er i gang med at etablere et demokratisk lokalsamfund, der skal være affaldsfrit, gældfrit og tilskudsfrit. Lige uden for Ebeltoft (Djursland i Danmark), tæt ved kysten, har andelssamfundet erhvervet en 10.000 kvadratmeter stor fabriksbygning med tilhørende jorde. Her er det tanken, at der skal etableres en bæredygtig industri-, fiskeri- og landbrugsproduktion. Desuden et bæredygtigt byggeri, der skal rumme «Livets Akademi» med uddannelse til unge og udlejning af værksteder, kontorfællesskaber og produktionslokaler. Alt sammen baseret på off-grid-princippet, det vil sige at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

En vision om en anden og bedre verden og et andet og bedre liv

«Livets Akademi»

Projektet samler unge i en altomfattende livsbekræftende vision. Deltagerne er fuldt bevidste om, at samfundet allerede har forkrøblet dem, på vej til at blive invalideret. De kommer fra forskningsmiljøer, uddannelser, kommunal bistand, er lokale pionerer eller involverede i omstillingsprojekter. De ønsker omstilling og også at af-lære. Men først og fremmest ønsker de at lære noget nyt der indeholder en vision om en anden og bedre verden og et andet og bedre liv.

På Grobunds «Livets Akademi» bliver de unge ledt rundt i en turnus hvor de veksler mellem forskellige projekter inden for landbrug, fiskeri, produktion og kultur. Hver deltager med sin egen arbejdskraft og egne ideer i omstillingsprojekter, som ledes af sociale entreprenører. Her lever deltagerne i et erfaringslandskab, der fører dem tilbage til væksten i naturen med vægt på livet i havet og i jorden, og med en voksende og udfoldet …