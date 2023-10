«Jordbruket etterlater seg ørkener overalt » NEDVEKST: Den

Marx in the Anthropocene

NEDVEKST / Den japanske nylesningen av Marx går inn for grønn kommunisme eller nedvekst. Den historiske oversikten er imponerende, og analysene er inspirerende. Vil et sosialistisk eller kommunistisk samfunn nødvendigvis være bedre, økologisk sett? Og bør bruksverdi nå tre inn istedenfor bytteverdi?

Den unge japanske filosofen Kohei Saito har blitt noe av en sensasjon i hjemlandet, idet hans marxistiske manifest om degrowth er blitt en uventet bestselger (den kommer på engelsk januar 2024). Den nye boken Marx in The Anthropocene er en mer akademisk anlagt tekst, som følger opp og delvis overlapper med boken Marx’ Ecosocialism – Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy (2017). I begge bøkene er det sentrale marxistiske begrepet om et generelt stoffskifte – en ‘metabolisme’ eller omdannelse av materialer og energi som både samfunnet og naturen deltar i. Arbeidet er ifølge Marx et inngrep i naturens stoffskifte, der arbeidet skaper en verdi gjennom bearbeidelsen av naturen. Men dette inngrepet i naturens stoffskifte kan i praksis også bli et angrep eller overgrep.

Overfiske, overdreven hogst og ressursutvinning med skadevirkninger som naturen ikke makter å reparere.

På linje med arbeidere kan åpenbart også naturen utbyttes og dens overskudd eller ‘merverdi’ trekkes ut – noe Marx også påpekte i et sitat om ‘den grådige bonden’. Passasjen om jordbrukeren som tyner jordens egen arbeidskraft for hardt, kan stå som et eksempel som dekker overfiske, overdreven hogst og ressursutvinning med skadevirkninger som naturen ikke makter å reparere eller gjøre opp . . .