«Jeg tror ikke en eneste militær konflikt kan løse et problem.»

NY TID-INTERVJUET / Elisabeth Hoff, WHOs representant i Libya i dag, undret seg over hvorfor Norge involverte seg og lot 700 bomber falle over Libya i 2011: «Det gir overhodet ingen mening.» I 30 år har Hoff i krigssoner som Afghanistan, Syria og Libya – forsøkt å redde liv. Hvordan kan et menneske utholde så mye lidelse?

Med forfatter Øhra / Roma

Norske Elisabeth Hoff fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er i Roma for å møte Libyas helseminister, som kommer til barnesykehuset Bambino Gesù. Dette er et av de største barne- og ungdomsmedisinske sykehusene i Europa. At møtet med Libyas minister er lagt dit, skyldes at Italia bistår med ryggmargstransplantasjoner på flere hundre libyske barn. Men mange av dem kan ikke reddes – de dør av kreften de har fått.

Da Hoff kom til Libya i 2019, etter sju år i et krigsherjet Syria – antok hun at arbeidet der ville være lettere enn det hadde vært i landet hun kom fra. Libya er stort, men befolkningen er bare på størrelse med den norske. Syrias befolkning er på . . .