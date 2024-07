«Jeg foreslår å avslutte krig for å få tid til å redde oss selv»

FRED / NY TID trykker her en tale fra den Colombianske presidenten i FNs generalforsamling – en sann 'fredsminister'?

Av president Gustavo Petro Urrega

«Fredsministerens hjørne»

Med utgangspunkt i ‘Krigen mot narkotika’ viser dere til et enda mer ødeleggende avhengighesforholdt: avhengigheten av irrasjonell makt, profitt og penger? Ja – tenk selv: Hva er mer giftig for menneskeheten, kokain eller kull og olje? Makta mener at kokain er en gift som må utryddes. Men det forårsaker bare minimale overdose-dødsfall sammenlignet med kull og olje, selv om bruk av fossile energikilder kan utslette hele menneskeheten. Men dere verner om kull og olje. Klimakatastrofen som vil drepe hundrevis av millioner mennesker forårsakes av kapitalen; Av logikken med å konsumere mer og mer, produsere mer og mer, og for noen: tjene mer og mer.

Dere ba generalforsamling om to fredstoppmøter for å løse konfliktene i Ukraina, og mellom Israel og palestinerne? Ja, det trengs, slik at det internasjonale samfunnet skal kunne fokusere på å ta tak i klimaendringene, som er «alle krisers mor». Ikke fordi det ikke er andre kriger i verden, men fordi det vil vise hvordan man kan skape fred i alle regioner på denne kloden. Å ta fatt i begge parallelt, vil sette en stopper for hykleri som politisk praksis.

Dere mener det er tid for fred? JA! Det . . .