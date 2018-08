Jakten på vår genetiske fortid

«Guds ord er fortsatt ikke perfekt, men hvis vi jobber sammen, kan vi gjøre Gud perfekt.»

Dette er bare én av mange provoserende uttalelser fra en av lederne av Earth BioGenome Project, det største pågående prosjektet for å dekode DNA-strukturene til alle levende ting.

Det kinesiske BioGenome-laboratoriet er involvert i en av de mest komplekse og banebrytende utfordringene innen vitenskapelig forskning i vår tid: den fullstendige digitale kopieringen av livet selv. 3000 dekodede genomstrukturer per år er målet, et mål som vil bli realisert i nær fremtid. Markedsprisen for et dekodet genom ligger i dag på 1000 euro. Rundt 2 millioner individuelle eksemplarer har allerede blitt testet og arkivert.

Christian Freis Genesis 2.0 – som også har mottatt Sundance Special Jury Award for internasjonal dokumentarfilm – begynner relativt forsiktig med naturlandskaper som bakteppe. Men den sosiale kritikken filmen byr på, bør ikke undervurderes.



