Jakten på Europas identitet

Der Kontinent ohne Eigenschaften. Lesezeichen im Buch Europa

EUROPA / Peter Sloterdijk oppfattet Europa som et slags teaterstykke, med stadig nye forsøk på å gjenoppføre og imitere Romerriket. Kontinentet står for humanistiske idealer, men har likevel frembrakt imperialisme, og utallige kriger. Hvorfor fører et Europa som er preget av en stoisk selvbeherskelsesetikk og et kristent freds- og kjærlighetsbudskap, til så mye utbytting og undertrykkelse i praksis?

I boken Der Kontinent ohne Eigenschaften (‘Kontinentet uten egenskaper’) om Europa, jakter den tyske filosofen Peter Sloterdijk på en kultur- og idéhistorisk europeisk identitet. Boken har derimot lite å tilby som utkast til Europas politiske eller økonomiske fremtid. Likevel representerer den et lite stykke europeisk integrasjon i praksis: Utgivelsen er en redigert versjon av Sloterdijks forelesninger på Collège de France fra april til juni 2024 – og dermed et uttrykk for tysk-fransk samarbeid.

Han begynner spøkefullt med anekdoten om Henry Kissinger, som ikke visste hvilket telefonnummer han skulle ringe for å snakke med Europa. Hvordan bestemmes den europeiske identiteten? Tittelen ‘Der Kontinent ohne Eigenschaften’ alluderer til Robert Musils (1880–1942) klassiker Mannen uten egenskaper.

Denne parallellen viser et hovedproblem ved Sloterdijks angrepsvinkel, nemlig at Europa behandles som et individ. Det er langt fra opplagt at kollektive størrelser har identitetsproblemer på samme måte som enkeltpersoner. Men selvsagt er det forbindelser, man kan tenke på Stein Mehrens De utydelige (1972), som bar undertittelen En europeisk roman.

Hvis Europa våkner

Sloterdijk har ingen visjoner for Europas . . .

