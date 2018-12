Italias råtne hjerte

http://community.ejc.net/profile/BiancaOliviaNita Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.

Camorra Francesco Patierno Italia

Francesco Patiernos Camorra er så sterk og overraskende som en ikke-fiksjonsfilm kan bli. Den består utelukkende av arkivopptak og forteller en fengslende historie om en av de eldste og største kriminelle organisasjonene i Italia – Camorraen – ved å følge utviklingen av den fra 1960-årene og frem til 1990-årene. Arkivopptakene tar publikum inn i det virkelige livet og dramaet, gjennom tiår med kamper mellom kriminelle miljøer i Napoli og resten av Campania-regionen – og portretterer den nakne virkeligheten som fødte dagens kriminelle organisasjoner. Patierno brukte måneder på å gjøre research i Rai Teche, arkivene til den italienske statskringkasteren. Han tok med seg en rekke opptak – mange av dem er aldri vist tidligere – og redigerte dem sammen til en mosaikk som beskriver regionens råtne hjerte.

Filmen gir oss fakta, men vel så viktig er det at den gjenskaper perioden med en forståelse for emosjoner, noe som gjør at den ikke har et kjedelig øyeblikk. Camorra er tankevekkende og tragisk, spennende og samtidig poetisk, akkompagnert av vakker napolitansk musikk.

https://www.youtube.com/watch?v=kqbb8wwbqmw

Det usette

Dokumentarfilmen viser hvordan sosiale, økonomiske og politiske faktorer har bidratt til å føre regionen på gale veier. «Napoli er ikke en opprørsk by,» sier en kvinnestemme i voice-over i en av de første filmsekvensene. «Napoli er en avhengighet som gjør det mulig å opprettholde en balanse innenfor den dype ubalansen mellom de sosiale klassene i byen. Napoli har aldri hatt noen sosial revolusjon.»

Det verbale narrativet er bevisst begrenset til et minimum, mens lydsporet forsterker følelsen vi får av rom og kontekst. Musikken, kombinert med nyhetssendinger som informerer om nye statistikker og nye mord, skaper en dramatisk atmosfære og gir seeren følelsen av at noe usett truer. Nyhetssendingene synes å være det daglige narrativet i byen. Og til tross for de mange skildringene av virkeligheten – et mord som fanges opp av et overvåkningskamera – bilder av fattigdom – barn som røyker på gaten – skaper den underliggende følelsen av fare et imaginært bildegalleri av alt som ikke vises, det usette, som likevel er der ute.

Å se hvordan vold og elendighet blir rutine, gjør deg nummen.

Etter andre verdenskrig var Napoli-regionen ikke bare fattig, men også i stor grad neglisjert av de italienske myndighetene. Fattigdommen var utbredt, og det fantes ingen jobber eller økonomiske fremtidsutsikter. Folk begynte å skaffe seg (marginale) inntekter gjennom den illegale handelen med sigaretter – noe som ble tolerert av myndighetene. Mange overlevde ved å delta i denne illegale smuglervirksomheten.