Investoren og den investertes tidsalder

Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og forfatter.

Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale Michel Feher La découverte Frankrike

Finanskrisen i 2008 synliggjorde på hidtil uset vis at der er sket et skifte i økonomien – fra industrikapitalisme til finanskapitalisme og fra efterkrigstidens statsstyrede modernisering til en neoliberal økonomi. Vi har siden da fået en lang række analyser af denne ændring og årsagerne bag den – både keynesianske, der har fokuseret på de uregulerede privatmarkeder, og de der har analyseret profitratens fald efter 30 år med overproduktion i de avancerede økonomier.

Den belgiske filosof Michel Fehers seneste bog Le temps des investis – «De investeredes tid» – er et bidrag til diskussionen af dette historiske forløb. Men bogen er også et forsøg på at formulere et politisk modsvar og udpeke nye strategier, hvormed en venstre-orienteret politik kan afvise finans-kapitalens hegemoni.

Investeringskapitalisme

En del af Fehers bog er en historisk gennemgang af den økonomiske transformation der har pågået siden midten af 1970’erne. Forfatteren beskriver den som «en skæv realisering af neoliberalismen» – skæv, fordi økonomien der blev skabt af blant andre Reagan og Thatcher, adskilte sig fra den neoliberale teori, som Friedman og Hayek udviklede efter Anden verdenskrig. De så for sig et samfund af entreprenører, der samtlige driftede deres eget lille firma. Den tidlige neoliberalister kritiserede den statsstyrede økonomi, som de frygtede ville lede til socialisme.

Neoliberalismen af i dag kritiseres ofte netop for at have skabt et samfund hvor vi alle er markedsgjorte små virksomheder i konkurrance med hinanden. Men, skriver Feher, det er faktisk ikke dét der er sket. En sådan analyse tager nemlig ikke højde for fremkomsten af investoren. Det nye akkumulationsregime er ikke en neoliberal entreprenørøkonomi slik 1940’ernes neoliberale ideologer ønskede sig, men en investeringskapitalisme.

Kreditværdighed

Når venstrefløjen kritiserer neoliberalismens varegørelse af mennesket, overser den hvad introduktionen af kredit har betydet for de sidste årtiers økonomi. Vi er ikke blevet små entreprenører der forsøger at skabe profit – vi er hvad Feher kalder «investerede» der forsøger at være kreditværdige. Dette er vilkåret uanset om man er et individ, en virksomhed eller en stat. Alle er vi underkastet finanskapitalens lune – alle er vi projekter der forsøger at gøre os til for investorerne. I dag er det dem der styrer økonomien, hverken arbejdsgiverne eller staten.