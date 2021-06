Intet sted er trygt

(18.5.21) På Gazastripen, som strekker seg langs 45 kilometer av Middelhavets østkyst, er hver natt et mareritt. Menneskene der lever under luftangrep og konstant bombardement fra det israelske militæret – for niende døgn på rad.

Etter den militære opptrappingen mellom den israelske hæren og motstanderne i Gaza våkner innbyggerne i Gaza etter nattens israelske bombardement til en solfylt morgen som avslører nye hauger av mur- og betongrester iblandet istykkerrevne klær, gardiner og sammenklemte blomsterpotter, men også biter av døde mennesker.

Ifølge mange Gaza-innbyggere som NY TID snakket med, doblet israelske styrker med vilje kampfly-innsatsen om natten for å iverksette fortløpende angrep på bolig- og næringsbygg etter at kraftledninger ble istykkerbombet. Natten ble dermed dobbelt så lang.

Ved daggry søndag den 16. mai ble hundrevis av fordrevne familier – fra østgrensen av separasjonsgjerdet til Israel – observert på vei vestover etter at israelsk artilleri begynte å skyte rett ved sivile hjem.

Angrepene, der også noen boliger ble truffet, var et signal til befolkningen om å evakuere sine hjem. De dro om natten, til sentrum av Gaza og Khan Yunis, i håp om at det ville være tryggere der.

Flykter til sykehuset

«Jeg vet ikke hvor jeg skal flykte. Jeg hører bare livredde skrik (‘Der borte …

