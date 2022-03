Internett er konstruert for å forsterke sosiale motsetninger

The Memeing of Mark Fisher. How the Frankfurt School Foresaw Capitalist Realism and What To Do About It

SOSIALE MEDIER : Mike Watson sammenligner internettvenstre med selfieprodusenter som skaper oppmerksomhet rundt seg selv. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Det blir hevdet at det i vår tid er lettere å forestille seg verdens enn kapitalismens undergang. Den britiske filosofen Mark Fisher kalte dette «kapitalistisk realisme» i en bok fra 2009 med samme navn.