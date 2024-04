Intelligens hinsides det menneskelige

Ways of Being: Beyond Human Intelligence,The Mountain in The Sea

ØKOLOGI / Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for antatt menneskelig overlegenhet, tilhører også naturen og maskinene. Kan en utvidet definisjon av intelligens bedre vårt forhold til andre vesener?

Blekkspruter har nå sitt øyeblikk i rampelyset, det samme har slimsopp og honningbier. Sopp er på moten. Etter 250 år med mennesket selvsikkert på toppen av pyramiden blir vi i Vesten mer bevisst på at vi kanskje – muligens – kan ha selskap. Naturens kløkt og oppfinnsomhet, dens kompleksitet og samarbeid blir stadig vanskeligere å fornekte. Noen kaller det til og med intelligens.

I løpet av de siste fem årene har et knippe bøker brakt slike ideer frem i lyset. I 2016 publiserte Peter Godfrey-Smith Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness, der blekksprutenes virvelløse intelligens kan kaste lys over hva det betyr for oss å ha en bevissthet.

I 2019 vant Richard Powers’ roman The Overstory Pulitzerprisen for . . .