Innsatsen i ORIENTERING bidro til et vendepunkt i norsk arbeiderbevegelse

Mandag 14. februar fyller Sigurd Evensmo 60 år. I den forbindelse kan det være naturlig å stanse opp og foreta en aldri så liten oppsummering, ikke minst fordi jubilanten er Orienterings første redaktør og den eneste av redaksjonskomiteens medlemmer som har vært med sammenhengende siden starten.

– Kunne du som redaktør den gang forestille deg at Orientering, og kretsen rundt Orientering, åtte år senere skulle bli sentrum for en ny partidannelse? Eller at du på 60-års dagen skulle se tilbake på Orientering som en del av et livsverk?

– Nei. Situasjonen var helt fra begynnelsen svært vanskelig. Vi ble utsatt for en fullstendig fortielse, økonomien var elendig, og etter bare ett år kom den første krisen. Vi ante ikke hvor lenge det ville gå.

Når vi slet videre, var det fordi vi følte at det tross . . .