Innesperret av sin egen familie

FANGET: I to selvbiografier blir vi kjent med henholdsvis Tara Westover og Katy Morgan-Davies, som begge ble hjernevasket, manipulert, misbrukt og holdt fanget av sin egen familie – til de omsider klarer å rømme.

Forfatter: Tara Westover Katy Morgan-Davies Penguin / Random House , Storbritannia / USA



I Østerrike, der jeg befinner meg, har det vært flere tilfeller av jenter som har blitt holdt innesperret i hemmelige rom og kjellere: Natascha Kampusch fra Wien som ble bortført av Wolfgang Priklopil da hun var 10 år gammel og holdt innesperret i mer enn åtte år; Josef Fritzl som holdt datteren sin, Elisabeth Fritzl, innesperret i kjelleren i 24 år og fikk 7 barn med henne; og Gottfried W. som misbrukte og holdt sine to døtre, Christine og Erika, innesperret i 40 år.

Innesperrede jenter er ikke unikt for Østerrike, men et problem også andre steder i verden. I bøkene The Girl In the Shadows av Katy Morgan-Davies (f. 1983) og Educated av Tara Westover (f. 1986) forteller to døtre med kontrollsyke fedre historien om sitt fangenskap og hvordan de klarte å komme seg ut av det. Den ene er fra Storbritannia, den andre fra USA, og historiene deres har flere likhetstrekk.

Kultlederens datter

Katy Morgan-Davies’ far, Aravindan Balakrishnan, kommer til Storbritannia fra Singapore på 1960-tallet for å studere ved London School of Economics. Han oppretter kollektivet Workers’ Institute of Marxism-Leninism-Mao Zedong Thought i 1976. Tilhengerne hans er utelukkende kvinner: konen Chanda, den handikappede svigerinnen Shobna og sju andre – alle har det til felles at de er langt unna hjemlandet sitt, de har familieproblemer og føler seg ensomme. Balakrishnan overbeviser dem om at han er Gud, at han kontrollerer verdenen utenfor gjennom JACKIE (Jehovah, Allah, Christ, Krishna og Immortal Easwaran), og at de bør adlyde ham dersom de ikke vil dø.

Katy Morgan-Davies

I 1983 begir kollektivet seg ut på et eksperiment som de kaller Project Prem. Balakrishnan, også kalt Comrade B eller Bala av sine følgere, gjør kultmedlemmet Sian Davies gravid. Jentebarnet som blir født, blir kalt Prem Maopinduzi (som betyr «kjærlighetsrevolusjon» på hindi og swahili) – hun får ikke vite hvem i kulten som er hennes foreldre, men blir oppdratt av kollektivet som Balakrishnans soldat. Slik blir Katy Morgan-Davies født inn i et mareritt der ingen får lov til å gi henne en klem, og hun ikke har tillatelse til å gå til lege eller på skole. Hun blir fysisk og emosjonelt mishandlet – stadig vekk blir hun banket opp av Balakrishnan og kvinnene, spesielt mye av moren Sian. Dette pågår i 30 år.

Deler av boken er hjerteskjærende å lese. Som for eksempel når hun skriver at hun ikke får lov til å bruke husken på lekeplassen, og at hun gråter mens hun ser på de andre barna som får lov. Når hun spør faren (kultlederen) om hvorfor hun ikke kan huske som de andre barna, svarer han at det er for farlig og at folk kan legge merke til henne – «I had to stay in the shadows instead», skriver hun.

Morgan-Davies får ikke vite hvem som er hennes foreldre, men blir

oppdratt av kollektivet som Balakrishnans soldat.

Da hun forelsker seg i en gutt som heter Roddy, prøver faren å manipulere henne til å tro at gutten er en «fascist agent working to infiltrate the Collective». Om faren skiver hun: «He was used to every woman around him worshipping him; to him, I was just another woman and should have no other man in my life but him.»

Ekstrem-mormonere

Tara Westover

I Educated blir Tara Westover født inn i en fundamentalistisk mormonfamilie i et fjellområde i Idaho i USA som den yngste av sju søsken. Foreldrene Gene og Faye (pseudonymer), er skeptiske til leger, sykehus, offentlige skoler og staten. De tror derimot på Illuminati (konspirasjonsteori om hvordan verden blir styrt) og alternativ urtemedisin.

Tara Westover blir derfor født hjemme, hun blir aldri undersøkt av en lege eller en sykepleier og får ikke engang fødselsattest før hun fyller ni år. Om sommeren hjelper hun moren med å preparere urter til medisiner som familien bruker. I tillegg får hun og søsknene hjemmeundervisning som består i å lese Bibelen, Mormons bok og talene til Joseph Smith (leder og grunnlegger av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) og Brigham Young (mormonkirkens andre profet og grunnlegger av mormonernes egen by, Salt Lake City).

Reddet av bøkene

Både Westover og Morgan-Davies frigjører seg langsomt fra fangenskapet gjennom bøker de leser om verden utenfor. De begynner å sammenlikne hverdagen sin med virkeligheten de leser om, og innser sakte, men sikkert at de blir manipulert, hjernevasket, misbrukt og holdt fanget av sin egen familie.

Morgan-Davies skriver: «Reading and writing was the main thing I did.» Faren hennes kjøper flere bøker om filosofi, psykologi og medisin for å imponere tilhengerne sine. Han leser dem aldri selv, men det gjør til gjengjeld Morgan-Davies. I tillegg leser hun Ringenes herre og Harry Potter, og sammenlikner faren med Voldemort og Sauron. Skriving blir en stor del av livet hennes i kollektivet – hun skriver flere dagbøker, dikt og fortellinger. The Girl In the Shadows inneholder flere utdrag fra dagbøkene.

Westover og søsknene får hjemmeundervisning som består i å lese Bibelen,Mormons bok og talene til Joseph Smith.

Westovers første skritt mot frigjøring begynner med at hun leser matematikk og grammatikk så hun klarer å komme inn på Brigham Young-universitetet, der hun blant annet lærer om holocaust, Napoleon, Martin Luther King jr. og at Europa ikke er et land. Hun forlater familien for å studere ved Cambridge og Harvard, og bryter etter hvert kontakten hjem.

I 2015 blir kultleder Balakrishnan dømt til 23 års fengsel for voldtekt, seksuelle overgrep, grusomhet og frihetsberøvelse. Konen hans, Chanda, som politiet arresterer samtidig i 2013, blir sluppet fri uten siktelser.

Via sin advokat påstår familien Westover at flere elementer i Educated er feil, som for eksempel Tara Westovers mistanke om at faren har en bipolar lidelse og at moren lider av en hjerneskade som resulterer i reduserte motoriske ferdigheter. Advokaten hevder at Educated gir et forvrengt bilde av Westovers foreldre.