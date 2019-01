Ingen flere russiske helter

Electing Russia kaster et deprimerende lys over opposisjonen i Russland. Representerer de egentlig en reell endring, til fordel for folket?

http://nickholdsworth.net Holdsworth er forfatter, journalist og filmskaper.

Electing Russia Alexandr Rastorgujev Russland, Tyskland

Det finnes ingen helter i Alexandr Rastorgujevs engasjerende 90 minutters dokumentarfilm. Electing Russia kaster lys over feilgrepene den russiske opposisjonen begikk overfor Vladimir Putins korrupte stat, som skapte lite annet enn overskrifter i Vesten, og ofre for politivold og arrestasjoner hjemme.

Rastorgujev har et sjeldent talent for kritisk, politisk dokumentar. Han er både en opposisjonsaktivist som er blitt arrestert og banket opp av politiet under arbeidet sitt, og en kjølig og sylskarp observatør. I Electing Russia kombineres briljant fotografering, ofte selv midt i voldelige hendelser, med et klart øye for vakkert innrammede og fortellende opptak.