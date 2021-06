I Too Much Information skriver holbergprisvinner Cass R. Sunstein om informasjonsalderen vi lever i, der informasjon er å finne overalt. Hvordan kan informasjon påvirke oss på en positiv og negativ måte? Er vi nødt til å bli eksponert for all denne informasjonen?

Hvordan gir vi og tar vi imot informasjon? Noe informasjon er bra for oss, mens annen informasjon skaper heller forvirring, uro og hysteri.

Under pandemien får borgerne i de fleste europeiske land nesten ukentlig ny informasjon om nye restriksjoner og regler. Søker vi på covid-19 på internettet, finner vi mange ulike studier med mange ulike kilder. Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?

Informasjon kan gi opphav til agitasjon, terror, skam og fortvilelse.

Det første kapitlet i denne boken har tittelen «Kunnskap er makt, men uvitenhet er lykke». Det har Sunstein sannelig rett i.

. . .

