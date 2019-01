Imperiets lejesoldater

Outsourced Empire. How Militias, Mercenaries, and Contractors Support US Statecraft Andrew Thomson Pluto Press Storbritannia

I 1953 blev den iranske leder Muhammed Mosaddeq afsat ved et militærkup. På den måde kom shah Reza Pahlavi tilbage til magten, og han indførte et autokratisk styre og lagde sig tæt i hælene på USA. Mosaddeq var blevet demokratisk valgt et par år forinden, og han havde opnået enorm popularitet i den iranske befolkning. Ikke mindst havde han taget skridt til at nationalisere landets olieindustri, hvilket skulle styrke landets demokratiske udvikling og sikre at befolkningen fik del i olieindtægterne. Disse faldt nemlig i lommen på Anglo-Persian Oil Company, det senere BP, og det britiske selskab havde appelleret til vestlige regeringer om at skride ind. Gennem nogen tid havde den britiske efterretningstjeneste og det amerikanske CIA forsøgt at bevare status quo i den lokale olieindustri, og da Mosaddeq ikke lod sig banke på plads, valgte man altså at afsætte ham til fordel for en mere medgørlig iransk leder.

Dokumenter fra CIA, som først for nylig er blevet tilgængelige for forskningen, viser, at amerikanske politikere opfattede Mosaddeqs tanker om nationalisering som en trussel mod den globale olieforsyning og de stabile priser. Så selv om det primært var britiske interesser, som stod på spil i Iran, så amerikanerne det som en nødvendighed at skride ind. Ikke for at understøtte England, men af hensyn til transnationale kapitalinteresser.