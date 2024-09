Ikonografi, vevkunst og arkitektur

Ti skrifter, Om formgivning, Fra Brasil

KUNST / Hvordan kan kunst og håndverk forstås som forskjellige. I utgivelsen med Aby Warburgs tekster blir vi kjent med at forhold som befinner seg utenfor verket som studeres, må bli vektlagt for å kunne forstå det. I likhet med slik utgivelsen med Lina Bo Bardi, er arkitektur nærmest uforståelig uten å kjenne den kontekst den framkommer innenfor.

Det er noe sympatisk med Pax Forlags serie Pax artes, som nå teller 24 små, informative bøker, der tilgjengeligheten ikke har gått på bekostningen av den faglige tyngden.

Warburgs ti skrifter

I Aby Warburgs studier fra begynnelsen av 1890-årene omkring Sandro Botticelli legges fundamentet for hva vi kaller en ikonologisk kunstforståelse. Der forholder man seg ikke bare til formen i seg selv, men til et meningsinnhold som også er dannet av faktorer utenfor objektet. I denne antologien har hans mer kortfattede lesestykke om Botticelli fra 1898 blitt inkludert Her reflekterer han også omkring sin egen metode, samtidig som han med effektivitet kan levendegjøre sitt studieobjekt: «Virkelighetssansen hos hans forbilder i samtiden (…) blir hos Sandro kun et middel til målet: å uttrykke det menneskelige følelseslivets fulle kretsløp fra stille tungsinn til heftig opphisselse».

I utgivelsens etterord har arkitekturteoretikeren Tim Anstey blant annet redegjort for hvordan Warburg kunne finne en gammel norsk tine med et motiv som også dukket opp i florentinske og nederlandske kunstverk. Dermed ble det påvist at det hadde foregått en utveksling av bilder ikke bare fra det nederlandske kulturområde til Italia, men at også et tapt motiv fra Norge skal ha vært en opprinnelse. Om det er riktig eller ikke spiller på behørig tidsavstand mindre rolle, men at Warborg kan påvise at påvirkning kan ha gått fra periferi til sentrum like gjerne som motsatt er et poeng av stor betydning.

Warburgs tekster byr på en virvelvind av referanser, så man kunne denne norske utgivelsen med fordel inkludert et knippe illustrasjoner.

Albers om design

«I en verden så kaotisk som Europa etter første verdenskrig måtte alt utforskende kunstnerisk arbeid være eksperimentelt. Det eksisterende hadde feilet – og alt som hadde ledet opp til det, virket også feil», skrev Anni Albers i et essay for MoMA (Museum of Modern Art, . . .