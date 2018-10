Ikke lenger gyldig?

Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskiöld-programmet. (Styreleder i Ny Tid).

Høsten for 96 år siden, i 1922, fikk Fridtjof Nansen Nobels fredspris. Komitéleder Stang roste Nansen for ikke å la humanitære tiltak «hindres av politiske argumenter». Nansen valgte å stille seg i førstelinjen for å hjelpe flyktninger i Europa. I det armenske folkemords-senteret i Jerevan har bildet av Nansen og hans sekretær Vidkun Quisling en fremtredende plass. Der er de to hyllet for sin innsats for flyktninger og menneskerettigheter i Europa. Kontinentet flommet over av overlevende på leting etter jord å plante røttene i etter krigens opprivende redsler og den nye fredens groteske nød. I land etter land forhandlet Nansen og hans assistenter frem hjelp. Den prominente Nansen-statuen i Jerevan minner i dag armenere og oss alle om dette.

Nansen stilte seg i førstelinjen for å hjelpe flyktninger i Europa.

Når mennesker lider, kan vi lete etter gode unnskyldninger for å gjøre minst mulig, eller vi kan lete etter muligheter til å lindre nøden. Nansen valgte det siste: Nærmere en halv million nansenpass ble delt ut. Nansenpasset ble et begrep, et gjennombrudd for et humanitært syn på flyktninger, og i dag synlig i FNs flyktninginstitusjoner. Nansen bygget videre på Henrik Wergelands humanisme for å åpne grenser for jøder og andre forfulgte, og han dannet grunnlaget for at Norge i dag oppfattes som en humanitær stormakt.

Nansens etterkommere?

Men dette bildet innhentes av dagens virkelighet. Flere land har minnet oss på dette når vi nå søker medlemskap i FNs sikkerhetsråd, og på mange felt har bildet dramatiske sprekker.

I generasjoner har palestinerne fylt flyktningleirene i Midtøsten, uten at Norges engasjement synes å ha ført til utvikling, eller har vært en suksess. Og palestinerne er ikke alene om å være på flukt i dette området: 588 norske bomber over Libya gav norske soldater «fantastisk gode militære erfaringer», skal vi tro tidligere statsminister Stoltenberg. Men bombene bidro også til nye flyktningstrømmer innover i Afrika og over Middelhavet, der fem prosent av flyktningene antas å drukne.